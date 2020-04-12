Календарь событий: Православная Пасха, символ "Volvo", "отец" ЛСД, сокровища Помпей, первая "Мисс мира", история "снукера" и Гран-при Монако, самое страшное землетрясение США и великий Сикорский

13 апреля

Неделя начинается со Всемирного дня рок-н-ролла - праздника единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни. День отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло раньше: 12 апреля 1954 года американский музыкант Билл Хейли записал сингл «Rock Around The Clock», ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям. В начале 1960-х появился новый стиль в рок-н-ролле - поп-рок. Ливерпульская четверка своими композициями запустила в мир эпидемию «битломании». В 1964 году появился «Rolling Stones», отличавшийся мощным и техничным звуком. В 1970-е годы родился психоделический рок, яркими представителями которого стали группы «Pink Floyd», «Deep Purple», «Led Zeppelin», «Black Sabbath». Это десятилетие считают золотой эпохой в развитии рок-культуры. Конец семидесятых ознаменовался появлением панк-рока («дрянной рок»). На волне панка взлетели группы «Sex Pistols», «The Clash», «Stooges», Игги Поп. В 1980-х годах появился женский рок, а в практичные 1990-е самым ярким рок-н-рольщиком был Курт Кобейн и его группа «Nirvana». Сегодня рок-музыка имеет множество направлений: от легкого танцевального рок-н-ролла до брутального агрессивного грайндкора.

Есть в понедельник и памятные даты. Так, в 1598 году состоялось подписание французским королем Генрихом IV Нантского эдикта. По сути это - предоставление свободы вероисповедания французским гугенотам. Таким образом, завершились религиозные войны во Франции.

В 1829 году английским парламентом был принят Акт об эмансипации, который предоставил свободу вероисповедания католикам.

13 апреля 1895 года при раскопках древнеримских Помпей - город был погребен под многометровым слоем пепла и пемзы в результате извержения вулкана Везувий в 79 году н. э. - нашли скелет, с легкой руки кого-то прозванный «античным скупым рыцарем». Более меткого прозвища придумать было и нельзя: скелет нашли лежащим среди горы сокровищ. Здесь были и великолепные браслеты, перстни, золотые цепочки, серебряный столовый сервиз из 108 предметов, среди которых – кубки, чаши, тарелки, ложки и даже ситечки, более тысячи золотых монет невероятной нумизматической ценности. Найденные сокровища были тайно проданы французским Ротшильдам. Но, как это часто бывает, кто-то из дельцов, нагревших руки на сделке, проболтался. В итоге разгорелся скандал, но итальянские власти были уже бессильны вернуть себе ценности. Все сокровища оказались в Лувре. Впервые на развалины Помпей наткнулся известный архитектор из Рима Доменико Фонтана еще в 1599 году. В то время он прокладывал подземный водопровод в толще холма над погребенными Помпеями. Однако раскопки города начались лишь в середине 18 века, а систематический характер они приобрели во второй половине 19 века.

В 1923 году состоялось торжественное открытие в Лондоне стадиона «Уэмбли».

В 1925 году состоялось открытие первой в мире регулярной грузовой авиалинии Детройт - Чикаго (США). Организатор - Генри Форд. Самолеты перевозили комплектацию для его автомобильных заводов.

В 1928 году в Киеве прошла премьера фильма Александра Довженко «Звенигора».

В 1943 году был торжественно открыт в Вашингтоне Мемориал Томасу Джефферсону - третьему президенту США, «отцу-основателю» Соединенных Штатов Америки. Мемориал, спроектированный Джоном Поупом, построен в неоклассическом стиле. Установлен комплекс в Западном парке, на хорошо укрепленной дамбе, расположенной на Приливном бассейне реки Потомак, что находится недалеко от Белого Дома, здания Капитолия и других достаточно известных монументов и мемориалов. Вокруг дамбы цветут сакуры, которые были подарены Вашингтону властями японской столицы Токио еще в 1910 году. В самом центре мемориала разместилась статуя Джефферсона. Она выполнена в полный рост президента. На стенах, находящихся внутри мемориала, установлены панели, где высечены цитаты Томаса Джефферсона из его лучших работ.

В 1954 году Владимир Петров, советский дипломат в Канберре, получил политическое убежище в Австралии.

В 1962 году состоялось первое выступление «The Beatles» в «Star Club».

В 1970 году произошла авария в космосе - взрыв кислородного баллона на «Аполлоне-13».

Неофициальный праздник, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День общения с духом безмятежности.

Именины у Иннокентия, Вениамина, Анны, Ивана и Иосифа.

14 апреля

Во вторник нет официальных международных праздников, но есть значимые исторические даты. К примеру, в 1543 году завершилась испанская экспедиция Бартоломео Феррело, открывшая залив Сан-Франциско.

В 1611 году принцем Федерико Цези впервые было использовано слово «телескоп».

В 1828 году американский лексикограф Ноа Уэбстер опубликовал Американский словарь английского языка.

В 1865 году был смертельно ранен 16-й президент США Авраам Линкольн в результате покушения на его жизнь. На следующий день Линкольн скончался.

В 1871 году в Германии был учрежден парламент — рейхстаг.

В 1894 году состоялась первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона.

В 1909 году была создана англо-персидская нефтяная компания, ныне - «British Petroleum».

В 1912 году британский трансатлантический пароход «Титаник» столкнулся в северной Атлантике с айсбергом. Это был его первый и последний рейс. На момент ввода в эксплуатацию являлся самым большим судном в мире. Разломившись на две части, «Титаник» затонул, унеся жизни 1496 человек. 712 спасшихся подобрал пароход «Карпатия». Обломки «Титаника» покоятся на глубине 3750 м. Впервые их обнаружила экспедиция Роберта Балларда в 1985 году. Последующие экспедиции подняли со дна тысячи артефактов. Носовая и кормовая части глубоко ушли в донный ил и находятся в плачевном состоянии, подъем их на поверхность в целости не представляется возможным.

В 1927 году в шведском Гетеборге сошел с конвейера первый автомобиль «Вольво». У истоков основания этой всемирно известной компании стояли два уникальных инженера Ассар Габриэльссон и Густаф Ларсон, работавшие тогда в концерне SKF по производству подшипников. По легенде, однажды летним вечером 1924 года, сидя в стокгольмском ресторане «Sturehof» за кружкой пива, эти два молодых человека решили взяться за выпуск автомобилей. Тут же один из них предложил и название «Volvo» – от латинского глагола «volvere», что означает «катиться, вращаться». Изначально «Вольво» была создана как дочерняя компания SKF, поскольку концерн осуществлял и покровительство, и финансовую поддержку. А Габриэльссон и Ларсон взялись за разработку первой модели. Они хотели построить автомобиль, который был бы приспособлен к дорожным условиям и климату Швеции. В 1926 году был изготовлен прототип. А 14 апреля 1927 года с конвейера нового завода в шведском городе Гетеборге под маркой «Volvo» сошел первый серийный легковой автомобиль «OV-4». С этого дня и началась эпоха шведской индустриальной истории. Сразу же был создан и фирменный знак компании – «символ Марса» – круг со стрелой – символ единства, законченности и стремления к совершенству, который и сегодня располагается в центре решетки радиатора. Первый серийный автомобиль, прозванный Якобом, был оборудован 1,9-литровым 4-цилиндровым двигателем с боковыми клапанами, мощностью 28 л.с. Он был спроектирован по американскому дизайну, имел мощное шасси и независимую подвеску с длинными рессорами спереди и сзади. Максимальная скорость автомобиля была 90 км/ч. Под обозначением «OV-4» он предлагался с открытым кузовом, вариант «PV-4» был седаном. Открытая версия стоила 4,800 шведских крон, «PV-4» – 5,800 шведских крон. Стоит отметить, что исключительно состоятельные клиенты были покупателями автомобилей марки «Volvo» в 1930-е годы – она изначально позиционировалась, как автомобиль для богатых людей. Они из первых моделей уже оснащались шестицилиндровым двигателем. После выпуска первых моделей все работы по сборке последующих автомобилей компании были перенесены в Гетеборг и близлежащий Хисинген, производственные площадки «Volvo». Вскоре за легковыми последовало создание большого семейства грузовых машин. В 1928 году компания произвела свой первый грузовик, и это стало явным успехом. Грузовики, а немного позже и автобусы, стали преобладать в продукции «Volvo» на протяжении первых десятилетий. Уже в 1935 году компания обретает полную независимость от SKF. Начало Второй мировой войны практически не повлияло на деятельность «Volvo», продолжавшей спокойно и плодотворно трудиться, выпускать новые модели легковых и грузовых автомобилей, газовых установок и специальных армейских машин. Этому способствовал объявленный в феврале 1940 года нейтралитет Швеции. Но с наступлением мира военная автотехника постепенно стала одной из важнейших сфер деятельности компании. Первое время она продолжала выпуск армейских вариантов коммерческих грузовиков, но в начале 1950-х годов в программу вошли полноприводные военные машины, разработанные специально для вооруженных сил Швеции и соседних стран. К середине 1950-х годов остоялся расцвет компании: в 1956 году стартовал экспорт шведских автомобилей в США, возрос объем производства. В эти годы на Volvo работал Нильс Ивар Болин, автор трехточечных ремней безопасности. Модели Volvo PV444 и P120 Amazon стали первыми в мире, оснащенными этими элементами. А в 1990 году за встроенное детское сиденье и трехточечные ремни безопасности к сиденью в Великобритании «Volvo» была награждена Призом принца Майкла и Автомоторного клуба. Сегодня «Вольво» (Volvo Aktiebolaget) – шведский концерн, производящий коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, двигатели различного назначения, разнообразную сельскохозяйственную, лесную и бытовую технику, а также различное оборудование. Свое производство легковых автомобилей «Volvo» продал в 1999 году концерну «Ford», который в 2010 году перепродал его концерну «Geely». Штаб-квартира «Volvo» находится в городе Гетеборг (Швеция). Акции концерна разделены между многими владельцами. Торговая марка «Volvo» принадлежит одновременно концерну «Volvo» и компании «Volvo Personvagnar AB». Кроме того, концерну «Volvo» принадлежат марки: Renault Trucks, Mack, Nissan Diesel, Prevost, Nova Bus. Концерн делится на 9 производственных компаний и 11 бизнес-подразделений, имеет свои заводы в Европе и Азии. Компания «Volvo» является одним из крупнейших в мире изготовителей наиболее надежных, мощных и комфортабельных автомобилей современности, а ее продукция сегодня по праву определяет мировой прогресс в автомобилестроении.

В 1929 году в Монте-Карло был проведен первый Гран-при Монако. Это один из самых сложных и престижных этапов гонки «Формулы-1» на городской трассе. Первая гонка стартовала в 13:30 под покровительством Почетного Президента «Автомобильного Клуба Монако» Его Светлости Принца Луиса II. В автопробеге 1929 года приняло участие 16 гонщиков, которые должны были пройти 100 кругов общей протяженностью 318 км. Победителем первого Гран-при стал Williams, представлявший команду «Molsheim» на автомобиле «Bugatti 35-B». И ныне гонка является одной из самых знаменитых в мире, на старт которой ежегодно выходят лучшие гонщики планеты. Трасса соревнований претерпела изменения - до 1950 года длина гоночного кольца составляла 3180 метров. В настоящее время - 3367 м, вся дистанция – 78 кругов. Длина гоночной дистанции – 260520 м. Трасса в Монако – самая короткая в чемпионате, самая узкая и самая медленная (средняя скорость прохождения трассы возросла с 80 км/ч на первом Гран-при Монако до сегодняшних 152 км/ч), но и самая опасная. Узкие, заключенные в стальные барьеры, повороты Монте-Карло не прощают ни единой ошибки и требуют от гонщиков предельной концентрации. В отличие от большинства современных трасс, где главную роль играет мощность моторов, в Монте-Карло на первое место выходит мастерство пилотов. Также стоит отметить, что сегодня эта захватывающая гонка осталась последней, наравне с Гран-при Сингапура, гонкой «Формулы-1», проходящей по городским улицам.

В 1956 году Чарльз Гинсберг, Чарльз Андерсен и Рэй Долби продемонстрировали свое изобретение - первый видеомагнитофон.

В 1980 году была продана первая коммерческая видеокассета в Англии - с концертом Гарри Ньюмена. Ньюман считается одним из пионеров коммерческой электронной музыки. Его по праву считают «Королем синти-попа».

В 1983 году первый радиотелефон начал продаваться в Великобритании.

В 1991 году из амстердамского Музея Ван Гога было похищено 20 картин на 500 млн долларов. Через 35 минут все украденные картины были найдены в заброшенной машине. Но три картины — «Пшеничное поле с воронами», «Натюрморт с Библией» и «Натюрморт с фруктами» — были сильно порваны. Четверо мужчин, в том числе два музейных охранника, были осуждены за кражу и получили от шести до семи лет тюремного заключения. Это считается крупнейшей кражей искусства в Нидерландах со времен Второй мировой войны.

В 2010 году в Исландии произошло извержение вулкана Эйяфьядлайекудль. Оно длилось несколько дней. Главным последствием извержения стал выброс облака вулканического пепла, который нарушил авиасообщение в Северной Европе.

Неофициальные праздники - Международный день внезапного смеха и День алфавита Нко.

Именины у Марии, Евфимия, Макария, Ивана и Сергея.

15 апреля

В среду - Международный день культуры, учрежденный в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха. «Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света». Изучать культуру, помнить о ней и оберегать ее необходимо постоянно. Ведь именно потребительское отношение к природе, разрушение исторических памятников, кризис духовности в обществе, погоня за материальными ценностями – все это первейшие признаки бескультурья.

15 апреля в Украине отмечается День работников уголовного розыска. Поздравляем всех причастных к этой дате!

В 1784 году в этот день итальянский изобретатель мистер Россо и 10-летний мальчик-барабанщик взлетели на воздушном шаре с площади в Дублине (Ирландия), совершили двухчасовой полет и приземлились в Рэтоуте. Во время полета мальчик около часа выбивал на барабане дробь, чтобы указать местонахождение аэростата собравшейся толпе зрителей. Это был первый в Великобритании пилотируемый полет на воздушном шаре.

В 1856 году был презентован первый в Канаде паровоз «Торонто».

В 1874 году в Париже, в мастерской фотографа Надара была организована первая выставка произведений художников-импрессионистов: непризнанные парижские художники Моне, Ренуар, Писсарро, Сезанн, Дега открыли на бульваре Капуцинок свою собственную выставку.

В 1877 году итальянский изобретатель Энрико Форланини поднял в воздух прото-вертолет.

В 1891 году американский изобретатель Томас Эдисон провел общественную демонстрацию своего кинетоскопа, машины движущегося изображения.

В 1896 году в Афинах завершились Олимпийские игры, впервые возрожденные со времён Античности.

В 1924 году в США вышел первый в мире атлас автомобильных дорог.

В 1951 году в Лондоне прошел первый конкурс красоты формата «Мисс мира». Благодаря этому событию Лондон получил славу столицы мировой красоты. Первый конкурс «Мисс Вселенная», кстати, проходил тоже в Лондоне. «Изобретателем» «Мисс Мира» стал лондонский рекламный агент фирмы «Мекка» Эрик Морли, которого попросили придумать что-нибудь оригинальное для рекламы танцзала во время Британского фестиваля. Он предложил организовать всемирный конкурс красоты, который проходил бы под эгидой фестиваля. На звание «Мисс Мира» в первом конкурсе претендовало 30 девушек. Они появились на сцене в купальниках «бикини», в то время еще не известных в Англии, чем произвели фурор. Победительницей конкурса стала шведка Кики Хааконсон, которая получила премию в размере 1000 фунтов и возможность появиться на страницах таблоидной прессы. Сам же Морли и его жена Джулия тут же зарегистрировали фирму по проведению конкурсов, и с тех пор всемирные конкурсы красоты стали ежегодно проводиться в Лондоне. Лишь с начала 1990-х годов места проведения «Мисс Мира» меняются почти ежегодно. Вообще самый первый конкурс красоты состоялся 19 сентября 1888 года в бельгийском городе Спа. Тогда 21 девушка из 350 кандидаток достигла финала, где исключительно мужское жюри «осматривало» их за закрытыми дверями.Кстати, в 2004 году прошел первый в истории международный конкурс «Мисс пластическая хирургия». Он состоялся в Китае.

В 1955 году в городе Дез-Пленз, штат Иллинойс, Рэй Крок открыл свой первый ресторан «Макдоналдс».

В 1998 году на одном из заводов Intel был изготовлен последний кристалл для процессора класса Pentium. Официально был объявлен новый процессор для «массовых» пользователей - Celeron.

В 2019 году произошел разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери, приведший к обрушению крыши и шпиля. Реконструкция собора длится по сей день.

Неофициальные праздники - День путешествий налегке и Всемирный день искусства.

Именины у Тита, Поликарпа, Ефима и Георгия.

16 апреля

В четверг – Всемирный день голоса. Он посвящен феномену голоса человека и его роли в жизни людей. Инициатором учреждения праздника выступила американская Академия отоларингологии.

16 апреля 1618 года Уильям Гарвей, известный английский ученый и врач, организовал публичную лекцию в Лондоне. Тогда он впервые изложил свое видение систем кровообращения в организме человека, а также других теплокровных животных. После этого выступления десятью годами позднее, в 1628 году, Гарвей опубликовал «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных». Этот труд стал классическим. Он перечеркнул существующие до этого представления о кровообращении, базирующиеся на воззрениях античного корифея медицины Клавдия Галена.

В 1705 году английская королева Анна произвела величайшего ученого Исаака Ньютона в рыцари.

В 1863 году во Франции была спущена на воду «Plongeur» («Ныряльщик») - самая большая подводная лодка XIX века.

В 1871 году Берлин был провозглашен столицей Германии.

В 1887 году в Канаде между озерами Эри и Онтарио был открыт для навигации канал Велланд.

В 1889 году в Одессе был открыт памятник Пушкину.

В 1912 году американка Гарриет Куимби стала первой женщиной, перелетевшей через Ла-Манш на самолете.

В 1913 году стартовала гонка на Кубок морской авиации Жака Шнейдера.

В 1943 году Альберт Хофманн - швейцарский химик и литератор - открыл психотропные свойства ЛСД. Его называют «отцом» этого психотропного вещества. Первооткрытие ЛСД состоялось после случайной абсорбции вещества через кончик пальца. Три дня спустя, 19 апреля (день, известный как День велосипеда, после его поездки домой под воздействием ЛСД), он сознательно принял 250 микрограммов (0,00025 грамма) ЛСД и испытал более интенсивный эффект. После была проведена серия экспериментов при участии самого Хофманна и его коллег. Первые записи об этих опытах были сделаны 22 апреля того же года. Хофманн называл ЛСД «лекарством для души» и был расстроен общемировым его запретом, приведшим к тому, что ЛСД ушел в подпольные круги. Хофманн является автором более 100 научных работ и автором или соавтором нескольких книг, включая его книгу «ЛСД — мой трудный ребенок», являющуюся частично автобиографией и содержащую описание известного велосипедного путешествия. В свой столетний юбилей 11 января 2006 года он стал центральной фигурой международного симпозиума, посвященного ЛСД. Скончался от сердечного приступа в своем доме в Бурге под Базелем 29 апреля 2008 года, в возрасте 102 лет.

В 1948 году 16 западноевропейских стран и западные оккупационные зоны Германии заключили международное соглашение о европейском экономическом сотрудничестве в рамках «плана Маршалла».

В 1964 году американская летчица Джеральдина Мок приземлилась в Западной Германии, став первой женщиной, совершившей полет вокруг земного шара.

В 1966 году впервые в Израиле начала продаваться «Кока-Кола».

В 2003 году японская телефонная корпорация NTT объявила о намерении ликвидировать в течение года почти 100 тысяч телефонов-автоматов, установленных в общественных местах. Причиной такого шага стало стремительное распространение в стране мобильной связи.

Неофициальные праздники - День Чарли Чаплина и День коричного ветра.

Именины у Никиты и Феодосии.

17 апреля

В пятницу - Всемирный день гемофилии, или Всемирный день борьбы с гемофилией, учрежденный Всемирной организацией здоровья при ООН. Дата приурочена ко дню рождения основателя WFH Фрэнка Шнайбеля и отмечается с 1989 года. Гемофилия - несвертываемость крови - одно из тяжелейших генетических заболеваний, вызванное врожденным отсутствием в крови факторов свертывания VIII и IX. По некоторым оценкам, сегодня количество больных гемофилией в мире составляет 400 тысяч человек (один из 10 тысяч мужчин). При достаточном количестве лекарственных средств больной гемофилией может вести полноценную жизнь: учиться, работать, создать семью, то есть являться полноценным членом общества. Но по-прежнему недостаточное обеспечение антигемофильными препаратами приводит к ранней инвалидности, в первую очередь, детей и молодых людей, страдающих гемофилией. По данным WFH, на сегодняшний день около 75% больных с геморрагическими заболеваниями по-прежнему получают неадекватную помощь или вообще не получают лечения.

17 апреля в Украине отмечается профессиональный праздник – День пожарной охраны. Поздравляем всех причастных к этой дате!

В 1492 году Христофор Колумб подписал контракт с Испанией с обязательством открыть новый путь в Индию.

В 1521 году Мартин Лютер - христианский богослов, ведущий переводчик Библии на немецкий язык, его именем названо одно из направлений протестантизма - лютеранство, один из создателей немецкого литературного языка - был отлучен от лона Римской Католической Церкви за отказ отречься от своей ереси.

В 1610 году английский исследователь Генри Гудзон отправился в плавание, в котором открыл Гудзонов залив.

В 1856 году город Квебек был провозглашен столицей Канады.

В 1869 году Фридрих Вильгельм Ницше - немецкий мыслитель, филолог, композитор, поэт - был лишен прусского подданства: впредь он не имел никакого гражданства.

В 1875 году полковник британских войск в Индии Невилл Чемберлен придумал бильярдную игру «снукер». Это произошло в городе Джабалпуре, в центральной части Индии, в офицерской столовой британского колониального корпуса. Чемберлен взял цветные пуловские шары (пул появился раньше снукера) и, пометив определенными пятнами некоторые места на столе, поместил их в эти точки. Название игры – «снукер» - придумал тоже Чемберлен. Это слово означает «кадет первого года службы». Закрепилось название за новой игрой из-за того, что во время игры Невилл назвал одного из офицеров «снукером», когда тот оказался в трудном игровом положении. Новая игра быстро завоевала популярность среди «индийских британцев». А спустя десять лет с ней познакомилась метрополия. К 1891 году были приняты современные правила подсчета очков. Спустя 25 лет начали проводиться регулярные первенства Великобритании. А в 1927 году был проведен первый чемпионат мира среди профессионалов. Сегодня игра популярна во всем мире, в особенности в Европе и Китае. Главный турнир сезона, чемпионат мира по снукеру, проводится раз в год.

В 1913 году Густав Хэмел осуществил первый беспосадочный авиаполет между Англией и Германией на военном моноплане «Блерио XI». Расстояние от Дувра до Кельна он преодолел за 4 часа 18 минут.

В 1924 году была основана голливудская киностудия «Metro-Goldwyn-Mayer».

17 апреля 1941 года авиаконструктор Игорь Сикорский продемонстрировал ошеломленной американской публике первый в мире вертолет-амфибию на поплавковом шасси. Это был модифицированный «VS-300». Вертолет совершил взлет с воды и приземлился на сушу. Продолжительность полета геликоптера на поплавках составила 1 час 35 минут, а скорость достигала 100 километров в час. Впоследствии авиаконструктором были созданы и доведены до серийного производства вертолеты 18 типов. Именно вертолет Сикорского был первым в мире поставлен на серийное производство. Также он первым в мире начал строить турбинные вертолеты, вертолеты-амфибии с убирающимися шасси и «летающие краны». На вертолетах Сикорского были впервые совершены перелеты через Атлантический (1967) и Тихий (1970) океаны с дозаправкой в воздухе. Машины инженера применялись как для военных, так и для гражданских целей. Последним вертолетом, построенным Сикорским до ухода на пенсию, стал «S-58», который по праву считается лучшим вертолетом первого поколения. Дело гениального авиаконструктора продолжает основанная им компания «Sikorsky Aircraft Corporation», которая и сегодня является одним из мировых лидеров проектирования и производства вертолетов для коммерческих, индустриальных и военных нужд. Ученый-авиаконструктор Игорь Сикорский (1889-1972) является автором первого в мире четырехмоторного самолёта «Русский витязь», первого в мире трансатлантического гидроплана и первого серийного вертолета. Еще в 1931 году он запатентовал проект машины, которая в своих принципиальных чертах мало чем отличалась от современных моделей вертолета: два пропеллера – главный (горизонтальный) на крыше и вспомогательный (вертикальный) на хвосте. Его первый экспериментальный вертолет «VS-300», управляемый самим конструктором, поднялся в воздух в сентябре 1939 года. Также до 1939 года Сикорский создал около 15 типов самолетов. Сикорский Игорь Иванович родился 25 мая 1889 года в Киеве. 18 февраля 1918 года Сикорский через свободный от большевиков Архангельск выехал из России сначала в Лондон (по другой версии — Ливерпуль), а потом в Париж. В Париже он предложил свои услуги французскому военному ведомству, которое дало ему заказ на постройку пяти бомбардировщиков. Однако заказ был аннулирован, и на этом авиаконструкторская деятельность Сикорского во Франции закончилась. В марте 1919 года он эмигрировал в США, поселившись в районе Нью-Йорка. Скончался Игорь Иванович в 1972 году в городе Истоне (штат Коннектикут). Он спокойно заснул и не проснулся. Рассказывают, что во время его похорон люди, пришедшие проститься с гениальным современником, увидели в небе символический знак. Инверсионные следы двух самолетов, которые, пролетая на перпендикулярных курсах, образовали в небе большой белый крест, как будто прощаясь с великим творцом авиации. Похоронен на кладбище Святого Иоанна Крестителя в Стратфорде (штат Коннектикут), по вероисповеданию был православным, на его средства была построена Николаевская церковь в Стратфорде, прихожанином которой он был до конца своих дней. Много лет имя мистера Геликоптера, как называли Игоря Сикорского в мире, на Родине замалчивалось - а как же иначе: белоэмигрант, любимец царской семьи! В популярной литературе даже авторство первого легендарного российского самолета «Ильи Муромца» приписывалось какой-то «группе молодых конструкторов РБВЗ». Сейчас Национальный технический университет Украины (КПИ) носит имя Игоря Сикорского, как и международный аэропорт «Киев» (Жуляны).

В 1964 году стартовал выпуск компанией Ford Motor Company автомобиля Ford Mustang.

В 1970 году легендарный «битл» Пол Маккартни издал первый сольный альбом «McCartney».

В 1980 году Южная Родезия стала Зимбабве.

В 1982 году английская королева Елизавета II провозгласила Канаду полностью независимой, признав новый Конституционный акт страны.

Неофициальные праздники - Международный день кофе, Международный день Ford Mustang и Всемирный день винограда «Мальбек».

Именины у Георгия, Иосифа, Зосимы, Ивана, Николая и Марии.

18 апреля

В субботу – Международный день памятников и исторических мест. Его лозунг: «Сохраним нашу историческую родину». Этот День, также известный как День всемирного наследия, был установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО.

Еще 18 апреля - Международный день цирка. Он учрежден не только с целью показать цирк во всем его великолепии и порадовать поклонников данного искусства новыми программами и представлениями, но и призван отдать должное вкладу циркового искусства в культуру. Инициаторами учреждения праздника выступили в 2009 году Европейская цирковая ассоциация (ECA) и Всемирная федерация цирка (FMDC), действующая под патронажем принцессы Монако Стефании.

Также в субботу - Всемирный день радиолюбителя. Дата неслучайная - 18 апреля 1925 года в Париже был основан Международный союз радиолюбителей (IARU).

В Украине 18 апреля - День окружающей среды, установленный в 1998 году соответствующим указом президента. Поздравляем всех с этой датой!

Также в Украине 18 апреля отмечают День основания Общества Красного Креста. На текущий момент оно является членом Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. В его ряды входят более 6,3 млн человек. На территории нашей страны действуют около 40 проектов организации, помогающих престарелым людям, инвалидам войны и труда, участникам Великой Отечественной войны и инвалидам детства.

В 1846 году американец Роял Хаус запатентовал телеграфный аппарат.

В 1853 году была запущена в строй первая в Азии железная дорога Бомбей-Танна, 36 км.

В 1870 году I Ватиканский собор принял догмат о непогрешимости Папы Римского.

В 1902 году впервые в Великобритании была применены дактилоскопия для опознания преступника. А уже в сентябре этого же года в Великобритании отпечатки пальцев с места преступления впервые были использованы как доказательство вины по отношению к подозреваемому в преступлении. В основе метода дактилоскопии лежит идея англичанина Уильяма Гершеля, который выдвинул гипотезу о неизменности папиллярного рисунка ладонных поверхностей кожи человека. Эта гипотеза родилась в результате долгих исследований автора, который служил полицейским чиновником в Индии и имел широкое «поле» для исследований. В 1895 году английский антрополог и психолог Френсис Гальтон (автор книги «Отпечатки пальцев») добился введения дактилоскопии в качестве метода регистрации уголовных преступников уже в Англии.

В 1906 году произошло землетрясение в Сан-Франциско, одно из крупнейших в истории США. Ранним утром ничто не предвещало беду. Стояла прекрасная погода, выдался теплым и вечер, привлекший в парки и театры массы народа, рестораны и кафе даже за полночь были полны посетителей. На то роковое утро метеорологи предсказывали ясную, спокойную погоду. Но в 5 часов 11 минут по местному времени раздался первый удар. От него проснулись многие жители. Спустя какие-то мгновенья за ним последовал второй удар – самый сильный и разрушительный. После него был еще целый ряд сотрясений, но уже более слабых. По улицам прокатился страшный гул и треск лопающихся зданий. От подземного толчка, продолжавшегося всего 40 секунд, зашатались многоэтажные здания. Подсчитано, что сила этого землетрясения составляла 8,3 балла по шкале Рихтера. Гигантское облако пыли взметнулось в небо. Сан-Франциско погрузился во тьму, которую то и дело разрывали вспыхивающие то там, то здесь яркие зарева пожарищ. В считанные секунды красавец-город превратился в пылающие развалины. В настоящее время общее число погибших оценивается в 3 тысячи человек. Из 410-тысячного населения Сан-Франциско почти 300 тысяч остались без крова. Общий ущерб от землетрясения и пожаров оценивался в 1906 году в 400 млн долларов (примерно 8,5 млрд долларов на сегодня). Но прошло время. Город был отстроен заново, возродился из пепла. Новому Сан-Франциско присущи яркие и колоритные сочетания традиций, обычаев и культур разных народов и стран, отраженных в архитектуре.

В 1909 году папа Пий X провозгласил Жанну д’Арк блаженной.

В 1934 году в городке Форт-Уэрт (штат Техас, США) открылась первая прачечная-автомат.

В 1946 году в связи с образованием ООН в Женеве было объявлено о роспуске Лиги Наций.

В 1953 году в Англии совершил коммерческий полет первый в мире турбовинтовой самолет.

В 1968 году старый Лондонский мост был продан американской компании, которая переправила его из Британии в Аризону, где он был вновь воздвигнут.

Неофициальные праздники - Международный день жонглеров и День музыкального магазина.

Именины у Иова, Симеона, Марка, Платона, Николая и Алексея.

19 апреля

В воскресенье - Православная Пасха - Светлое Христово Воскресение. Установлен праздник в честь Воскресения Иисуса Христа, которое является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения. В православии статус Пасхи как главного праздника отражают слова «праздников праздник и торжество из торжеств».

В 1850 году Англия и США подписали договор о совместном строительстве Панамского канала. Позже США решили строить его собственными силами.

В 1897 году был проведен первый Бостонский марафон.

В 1919 году Лесли Лерой Ирвин совершил первый зарегистрированный прыжок-свободное падение из аэроплана с последующим раскрытием парашюта.

В 1984 году официально был утвержден национальный гимн Австралии.

В 1987 году сериал «Семья Симпсонов» впервые появился в «Шоу Трейси Ульман» с первой короткометражной серией под названием «Good night».

В 2000 году в Центральной Румынии было открыто крупнейшее в Европе месторождение золота.

Неофициальные праздники - День подснежника, День велосипеда, День путешествующей улыбки и День врожденной диафрагмальной грыжи.

Именины у Мефодия, Евтихия, Платониды, Павла, Петра и Ивана.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная