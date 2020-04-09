Николай Палийчук много лет проработал радиоведущим.

В Черновцах скончался заслуженный журналист Украины Николай Палийчук, который более 40 лет проработал на радио.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook его коллега Тарас Лазарук.

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"Не выдержало сердце заслуженного журналиста Украины, патриарха радиожурналистики Буковины Николая Палийчука.... Еще на Благовещение приветствовали друг друга и наши семьи с праздником. Вчера связь оборвалась", - написал Лазарук.

В то же время причину смерти он не указал.

Ранее сообщалось, что 6 апреля ушел из жизни в возрасте 66 лет известный украинский журналист Борис Клименко.