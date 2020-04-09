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В Черновцах скончался заслуженный журналист Украины

15:07, 09 апреля 2020
Общество
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Ушел из жизни журналист Николай Палийчук / фото: facebook/Тарас Лазарук

Об этом сообщил на своей странице в Facebook его коллега Тарас Лазарук.

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"Не выдержало сердце заслуженного журналиста Украины, патриарха радиожурналистики Буковины Николая Палийчука.... Еще на Благовещение приветствовали друг друга и наши семьи с праздником. Вчера связь оборвалась", - написал Лазарук.

В то же время причину смерти он не указал.

Ранее сообщалось, что 6 апреля ушел из жизни в возрасте 66 лет известный украинский журналист Борис Клименко.

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