В Черновцах скончался заслуженный журналист Украины
15:07, 09 апреля 2020Общество
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Николай Палийчук много лет проработал радиоведущим.
Ушел из жизни журналист Николай Палийчук / фото: facebook/Тарас Лазарук
В Черновцах скончался заслуженный журналист Украины Николай Палийчук, который более 40 лет проработал на радио.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook его коллега Тарас Лазарук.
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"Не выдержало сердце заслуженного журналиста Украины, патриарха радиожурналистики Буковины Николая Палийчука.... Еще на Благовещение приветствовали друг друга и наши семьи с праздником. Вчера связь оборвалась", - написал Лазарук.
В то же время причину смерти он не указал.
Ранее сообщалось, что 6 апреля ушел из жизни в возрасте 66 лет известный украинский журналист Борис Клименко.
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