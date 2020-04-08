Школа онлайн: видеоуроки в первый день посмотрели более 3 миллионов телезрителей (видео)

Видеоуроки транслируют на различных телеканалах, а также на сайте УНИАН.

Всеукраинскую школу онлайн за первый день посмотрели более 3 миллионов телезрителей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Такое количество составляет почти треть смотревших телевизор утром.

Видеоуроки для учащихся 5-11 классов транслируют на разных телеканалах. Среди них каналы группы "1+1 медиа" - это "ПЛЮС ПЛЮС" и "УНИАН".

Почти 2 миллиона просмотров собрали онлайн-уроки и на официальной YouTube-странице Минобразования. Самыми популярными здесь стали занятия по физкультуре, то есть зарядка.

Как сообщал УНИАН, в Украине 6 апреля для учащихся 5-11 классов стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию транслируются на украинских телеканалах, на сайте УНИАН и YouTube-канале Министерства образования и науки.