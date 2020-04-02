Серьезная проверка: в Днепре и Сумах полиция устраивает карантинные рейды (видео)

Правоохранители обзванивают жителей, чтобы проверить, где они находятся.

В Днепре полиция вместе с санитарными врачами проверяют остаются ли в самоизоляции люди, которые вернулись из-за границы.

Они обходят дома и проверяют горожан, но в помещения не заходят, говорится в сюжете ТСН.

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Кроме того, правоохранители обзванивают жителей, чтобы проверить, где они находятся. Те выглядывают в окно и так подтверждают свое пребывание в квартире.

На нарушителей карантина уже составили 80 протоколов, семеро из них уже получили решение суда и штраф в более чем 100 тыс. грн.

Как сообщал ранее УНИАН, какие радикальные меры применяют в мире, чтобы заставить людей соблюдать самоизоляции.