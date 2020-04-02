Серьезная проверка: в Днепре и Сумах полиция устраивает карантинные рейды (видео)
11:32, 02 апреля 2020Общество
508 0
Правоохранители обзванивают жителей, чтобы проверить, где они находятся.
Серьезная проверка: в Днепре и Сумах полиция устраивает карантинные рейды
В Днепре полиция вместе с санитарными врачами проверяют остаются ли в самоизоляции люди, которые вернулись из-за границы.
Они обходят дома и проверяют горожан, но в помещения не заходят, говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ Сумах из-за отказа надевать маску в магазине оштрафовали покупателя
Кроме того, правоохранители обзванивают жителей, чтобы проверить, где они находятся. Те выглядывают в окно и так подтверждают свое пребывание в квартире.
На нарушителей карантина уже составили 80 протоколов, семеро из них уже получили решение суда и штраф в более чем 100 тыс. грн.
Как сообщал ранее УНИАН, какие радикальные меры применяют в мире, чтобы заставить людей соблюдать самоизоляции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter