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Танцовщицы на карантине занимаются домашними делами на шпагате (видео)

11:04, 02 апреля 2020
Общество
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В Днепропетровской области запустили необычный флешмоб. Таким образом дом культуры городка Подгороднее решил вдохновить людей, которые вынуждены находиться дома на карантине.

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Идею предложили участницы хореографического коллектива «Angels». Они все остаются дома, но стараются держать форму, говорится в сюжете ТСН.

На шпагате возятся в огороде, мастерят или просто пьют чай.

Как сообщал ранее УНИАН, украинские артисты из-за коронавируса начали давать концерты онлайн. Так, группа The Hardkiss в условиях карантина решила порадовать своих фанатов и дать мини-концерт на странице в Instagram.

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