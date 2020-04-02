Танцовщицы на карантине занимаются домашними делами на шпагате (видео)
11:04, 02 апреля 2020Общество
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Так дом культуры городка Подгороднее вдохновляет людей, которые остаются дома на карантине.
Флешмоб в Днепре - на карантине танцовщицы занимаются домашними делами на шпагате
В Днепропетровской области запустили необычный флешмоб. Таким образом дом культуры городка Подгороднее решил вдохновить людей, которые вынуждены находиться дома на карантине.
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Идею предложили участницы хореографического коллектива «Angels». Они все остаются дома, но стараются держать форму, говорится в сюжете ТСН.
На шпагате возятся в огороде, мастерят или просто пьют чай.
Как сообщал ранее УНИАН, украинские артисты из-за коронавируса начали давать концерты онлайн. Так, группа The Hardkiss в условиях карантина решила порадовать своих фанатов и дать мини-концерт на странице в Instagram.
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