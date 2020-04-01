56% граждан считают реакцию Зеленского на угрозу коронавируса эффективной - опрос

Действия Минздрава эффективными считают 38%, а МВД -37%.

56% граждан считают реакцию президента Владимира Зеленского на угрозу распространения коронавируса в Украине эффективной.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Согласно опросу, 56% респондентов считают реакцию президента Владимира Зеленского на угрозу распространения коронавируса в Украине эффективной, 30% - дают противоположные оценки.

"Что касается Министерства здравоохранения, то 38% опрошенных считают действия ведомства эффективными, 46% - неэффективными. Относительно Министерства внутренних дел, то 37% считают действия этой институции эффективными, 33% - неэффективными, 30% - не смогли оценить", - говорится в опросе.

Кроме того, относительно эффективности действий премьер-министра Дениса Шмыгаля, то 44% опрошенных было трудно ответить на этот вопрос, 30% - оценили его действия как эффективные, 26% - как неэффективные.

Социологи отмечают, что за последние две недели оценки эффективности действий указанных институций относительно реакции на угрозу коронавируса выросли.

***Опрос провела социологическая группа "Рейтинг" методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки телефонных номеров в две волны: первая - 25-27 марта, вторая - 28-30 марта среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: первая волна - 1000 респондентов, вторая волна - 1000 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 4%.