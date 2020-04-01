Почти 70% украинцев считают введенный в стране карантин эффективным - опрос

Около 80% опрошенных поддерживают решение правительства о продлении карантина до 24 апреля.

Почти 70% украинцев считают введенный в стране карантин эффективным.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Так, 58% опрошенных считают введенные властями меры по борьбе с коронавирусом оптимальными, 28% утверждают, что они слишком мягкие, и только 6% убеждены, что меры слишком жесткие.

Согласно опросу, почти 70% респондентов считают введенный карантин эффективным, четверть дает противоположные оценки. Несколько чаще неэффективными считают карантинные мероприятия жители Юга и Востока, младшие опрошенные и мужчины. При этом почти 80% опрошенных поддерживают решение правительства о продлении карантина до 24 апреля.

Кроме того, 34% респондентов считают, что власть должна возвращать всех граждан домой после закрытия границы, 24% уверены, что нужно возвращать, но выборочно, а еще 34% считают, что вообще не нужно никого возвращать после закрытия границы.

Данные опроса свидетельствуют, что 53% украинцев убеждены в том, что власть, подавая информацию о распространении коронавируса, умаляет ситуацию, 21% считает, что эта информация является объективной, а 11% уверены, что в этой информации есть преувеличение.

"Оценивая информацию, которую подают украинские средства массовой информации, 38% считают, что они ситуацию умаляют, 23% считают, что подача новостей является объективной, 19% полагают, что информацию преувеличивают. 21% затруднился ответить на этот вопрос", - говорится в опросе.

*** Опрос провела социологическая группа "Рейтинг" методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров в две волны: первая - 25-27 марта, вторая - 28-30 марта среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: первая волна - 1000 респондентов, вторая волна - 1000 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 4%.

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