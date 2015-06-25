Национальное агентство занятости заработает уже к концу года

В Украине до конца года должно заработать Национальное агентство занятости.

Об этом заявил министр социальной политики Павел Розенко во время презентации концепции реформирования службы занятости, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

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По его словам, это агентство будет выполнять функции исполнительной дирекции Фонда социального страхования по безработице. Акцент в его практической работе будет делаться на активном посредничестве и регулировании рынка труда с помощью новейших информационных технологий, отметил министр, добавив, что также будет сформирована единая электронная база вакансий.

„Не бюрократы, не чиновники в костюмах, а мобильная, активная и мощная сервисная служба с одним требованием – предоставление качественных услуг для населения. Не командовать и руководить, а работать... Изменятся подходы к работе с зарегистрированными безработными. Усиливается страховой принцип выплаты пособия по безработице. Будут активнее поддерживаться предпринимательские инициативы зарегистрированных безработных”, - уверяет министр.

По словам Розенко, Национальное агентство занятости расширит возможности трудоустройства граждан, будет применять новые механизмы поддержки молодежи в возрасте до 24 лет (привлечение выпускников к работе на условиях стажировки по примеру Германии и Румынии), будет способствовать сохранению занятости людей старше 45 лет. Активнее будут решаться и вопросы занятости членов личных крестьянских хозяйств, участников антитеррористической операции, внутренне перемещенных лиц и других категорий, сказал он.

К функциям Национального агентства занятости будет также отнесен мониторинг случаев дискриминационных ограничений, содержащихся в опубликованных вакансиях, с подачей этой информации в Государственную службу по труду для соответствующего реагирования.

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Кроме того, Минсоцполитики и создаваемое Нацагентство занятости получат функции прогнозирования ситуации на рынке занятости, в частности ежемесячное публичное представление оценки ситуации на этом рынке.

„Национальное агентство занятости должно заработать до конца года. Надеемся на поддержку со стороны Верховной Рады изменений в законодательство, которое регулирует рынок труда в Украине”, - сказал министр.