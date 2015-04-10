Порошенко заявил, что Украина должна создать военно-морские силы

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о необходимости создания военно-морских сил.

Об этом написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

«Порошенко: так же как мы практически с нуля создали армию, должны создать военно-морские силы», - сообщил Цеголко.

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Также, как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал в Одессе во время посещения флагмана Военно-морских сил Украины - фрегата «Гетман Сагайдачный».

«Украина была, есть и будет морской державой», - заявил Порошенко.

По словам президента, залогом возрождения и славы ВМС Украины станет не только их техническое переоснащение.

«Главным в этом является настоящий украинский патриотический боевой дух. Уверен, что совместными усилиями мы преодолеем все трудности и возродим флот. Главное, что у нас есть его основа - вы, военные моряки, верные присяге и флотским традициям, готовые выполнить свой долг перед народом Украины», - сказал президент.

Глава государства отметил, что, с учетом всех реальных угроз национальной безопасности Украины, военный флот должен быть современным, высокотехнологичным и взаимосовместимым со странами-партнерами.

«Подобно тому, как мы за год с нуля создали боеспособную армию на суше, мы способны повторить похожее чудо и на море», - сказал президент, отметив, что это потребует значительных финансовых ресурсов, которые власть будет находить, несмотря на крайне сложную экономическую ситуацию и ситуацию на востоке страны.

«С целью реализации Морской доктрины Украины начинаю пилотный проект возрождения и развития Военно-морских сил», - сообщил президент, отметив, что к этой работе будут привлечены отечественные и иностранные эксперты.

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Боевое ядро флота будут составлять корабли-носители ударного оружия, береговые ракетные и артиллерийские комплексы, а также морская авиация и морская пехота. Для обеспечения безопасности и обороноспособности Украины в Азово-Черноморском регионе необходимо в кратчайшие сроки разработать и реализовать Государственную целевую программу развития кораблестроения на период до 2035 года, сказал Порошенко.

Президент отметил, что в условиях гибридной войны против Украины Военно-морские силы являются важным стабилизирующим фактором в приморских регионах. Он подчеркнул важность развития приморских регионов.

«Украина будет бороться за возвращение Крыма», - заявил президент.