Покупка ИВЛ, пошив защитных костюмов, продукты для пенсионеров: как украинцы помогают стране справиться с эпидемией

17 марта Киев ушел на усиленный карантин. Вечером того же дня в фейсбуке появилась страница StopCovidua - координационного центра по остановке коронавируса в Украине, созданного волонтерами. «Первое, чего мы хотим достичь – получения ясной информации по поводу того, что происходит, и какие последствия будут иметь те или иные решения, принятые правительством, гражданами и т.д.», - сообщается на их сайте.

В сообществе собирают актуальную информацию о происходящем в стране на фоне эпидемии и карантина. В частности, сообщают о гуманитарных инициативах, направленных на борьбу с коронавирусом, для помощи медикам или уязвимым категориям граждан на карантине. Созданы команды по коммуникациям, технологиям, психологической поддержке, связям с бизнесом.

По словам менеджера по коммуникациям StopCovidua Дианы Кинг, в организационной команде сообщества около десяти человек. Здесь не назначали центральных людей, принимающих решения, зарплату не платят, и любой желающий может присоединиться. На сайте отмечается, что организация намерено гибкая и слабоструктурированная: «Люди должны брать ответственность за себя и самоорганизовываться в группы для создания большего эффекта, объединяя таланты».

StopCovidua растет ежедневно, объединяя, на сегодня, более трехсот человек со всей Украины. «Найдите, где вы можете проявить свои суперсилы и дополнить команду. Давайте вместе постараемся уменьшить и, в итоге, остановить страдания и проблемы, вызванные эпидемией», - призывают на сайте StopCovidua.

Благо, в кризисные времена украинцы умеют самоорганизовываться. Сегодня гражданское общество вновь засучило рукава в борьбе за страну, в этот раз - Украину без эпидемии.

Например, бизнес включился в сложнейший процесс – покупку жизненно-необходимых аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в украинские больницы. 15 марта собственники «Новой почты» Владимир Поперешнюк и Вячеслав Климов выпустили манифест, призывающий инвестировать в здоровье украинцев. Со своей стороны, выделили 25 миллионов гривен на закупку медоборудования и средств индивидуальной защиты для больниц Полтавы и Полтавской области.

На следующий день сооснователь monobank Олег Гороховский сообщил в Фейсбуке о возможности приобрести в США девять б/у аппаратов ИВЛ (по 248 тысяч гривен каждый) в украинские больницы. Четыре аппарата сразу же купили сам Гороховский, владелец алкогольного холдинга GlobalSpirits Евгений Черняк, основатель маркетингового агентства Fedoriv Андрей Федорив и экс-первый заместитель главы правления ПриватБанка Владимир Яценко.

Чтобы собрать деньги на оставшиеся пять аппаратов, Гороховский обратился к фейсбук-друзьям. И нужные средства собрали за час. К инициативе присоединились соосновательmonobank Вадим Ковалев, бывший первый заместитель председателя правления ПриватБанка Тимур Новиков, директор профсоюза ПриватБанка Роман Скударь, глава правления Ощадбанк Андрей Пышный, основательница LeoGaming Алена Дегрик, сооснователи Work.ua Артур Михно и Андрей Боровик. Сроки поставки аппаратов - три недели.

Два аппарата искусственной вентиляции передал Одесской областной детской больнице ПриватБанк. В Vodafone Украина сообщили, что компания купила за 3,5 миллиона гривен аппараты ИВЛ для опорных больниц по лечению коронавируса во Львове, Харькове, Житомире и Луцке. А украинская компания RevelLaboratory решила на 3D-принтерах производить клапаны для ИВЛ. «Такой клапан можно подсоединить к аппаратам сразу двух пациентов. Все больницы, испытывающие перебои с поставками клапанов или необходимость в дополнительных поставках, свяжитесь, будем рады помочь», - написал сооснователь компании Давид Ставницер в Фейсбук.

На сбор средств для покупки ИВЛ и средств защиты для врачей бросают силы благотворительные фонды. Так, фонду «Твоя опора» с помощью партнеров и меценатов удалось закупить уже пять аппаратов. Благотворительный фонд ZagoriyFoundation, совместно с фармацевтической компанией «Дарница», приобрели три аппарата ИВЛ в Киевскую городскую больницу скорой помощи. Также Фонд, совместно с Украинской Биржей Благотворительности, объявил всеукраинский сбор средств для покупки пятидесяти аппаратов искусственной вентиляции легких в украинские больницы.

Ранее благотворительные Фонды Елены Пинчук и Виктора Пинчука приобрели десять новых аппаратов ИВЛ. «Фонд Рината Ахметова» передал Минздраву Украины две партии аппаратов ИВЛ, кислородные концентраторы для них, а также изолирующий мобильный бокс, защитный биологический и противохимический костюм, 400 защитных одноразовых комбинезонов, 10 тысяч защитных масок, бесконтактные термометры. В Фонде заявляют, что намерены потратить на борьбу с коронавирусом 300 миллионов гривен. Благотворительный «Фонд Порошенко» профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи. Также передал реанимационное оборудование во Львовский областной госпиталь, Одесской областной больнице.

Помоги медику

Тем временем, украинские текстильные компании и бренды начали создавать защитные костюмы для медиков и медицинские маски. Основатель торгово-производственная группы «Текстиль-Контакт» Александр Соколовский сообщил о запуске в производство защитных костюмов, бахил, нарукавников и многоразовых масок на своей швейной фабрике в Чернигове. Планируют подключить к производству еще две свои фабрики.

Украинский бренд Bevza взялся производить защитные комбинезоны для врачей. «Мы с лучшими мастерами собрались, чтобы изготовить спецодежду для наших медицинских работников. Мы делаем это бесплатно, поскольку считаем это нашей обязанностью», - отмечает основатель и креативный директор бренда Светлана Бевза.

Бренд FROLOV также запустил производство защитной одежды для медработников. За один день команда бренда сшила полсотни защитных костюмов.

За экипировку медиков взялись даже креативные агентства. Столичное пиар-агентство GresTodorchuk за полтора дня собрало более ста тысяч гривен на сорок многоразовых защитных костюмов для украинских врачей. «Вы бы слышали, как благодарили врачи. Просто разрывается сердце. Сейчас эти люди будут спасать жизни, подвергая свою жизнь постоянной опасности. Каждый день. Без выходных и перерывов. Наша обязанность - их защитить», - написала соосновательница агентства Ярослава Гресь в Фейсбук.

«Укрпочта» запустила бесплатную доставку в больницы. В частности, средств индивидуальной защиты для медиков. «До окончания карантина, с любого отделения Укрпочты, или вызвав курьера, можно бесплатно отправить помощь больницам. Пожалуйста, только продукцию промышленного производства! Такая посылка будет иметь значок «для лікарні». В областные центры до 30 кг в райцентры до 5 кг. Если посылка больше - просто разбейте на несколько», - сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Растет число столичных рестораторов, готовых накормить медиков. Совладелец ресторанов сети Tarantinofamily Дмитрий Федотенков пообещал бесплатно кормить киевских врачей, начиная с 23 марта. А уже 24 марта в эту программу включилась сеть ресторанов MisterCat, Mafia, ПапаФета, ThisisПивбар. «500 обедов ежедневно, уверен, что оперативно нарастим до 2-3 тысяч. Для этих целей выделен отдельный транспорт, отдельные кухни и отдельные курьеры. Отдельная благодарность полевому спецотряду компании Glovo, которые всячески нас поддерживают в непростой период», - написал Федотенков в Фейсбук.

По словам ресторатора, на сегодняшний день, в фокусе их внимания пять столичных медучреждений (Александровская больница, Институт нейрохирургии им.Ромоданова, Детская больница №2, Детская больница на Дегтяревской 23, Клиническая больница №4 по улице Соломенской,17).

Сеть киевских пиццерий PizzaVeterano запустила флешмоб по доставке пиццы «всем борцам с коронавирусом»: медикам, пожарным, полицейским и нацгвардейцам. В пиццерии можно «подвесить» (оплатить для другого) пиццу, которую сотрудники заведения доставят пожарным или врачам. «Тысячи людей по всей стране начали борьбу с COVID-19. Медики, спасатели, полицейских и нацгвардейцы будут рисковать жизнью, чтобы спасти нас. Поэтому мы повезем пиццу всем борцам с вирусом», - сообщил соучредитель VeteranoPizza Дмитрий Логгинов.

«Подвесить» пиццу можно, позвонив по телефону 0-800-333-444, или через форму на сайте заведения. К флешмобу присоединилось и другое заведение ветеранской группы - кафе VeteranoBrownie. У них на сайте можно купить «подвес» брауни для медиков.

24 марта киевское BaliBowlCafe сообщило о своем решении каждое утро готовить и привозить свежие соки и кофе для бригад скорой помощи и диспетчеров, работающих в КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева». Заведение приглашает желающих присоединиться: «Наших запасов фруктов хватит на неделю, но сколько продлится карантин - неизвестно. Хотите, чтобы акция продолжалась дольше? Поддержите нашу инициативу». Отчет обещают выставлять ежедневно.

Не остались в стороне и гостиницы.Так, сеть отелей «Киев Скай Групп» сообщила, что будет бесплатно размещать у себя врачей во время карантина. Такие услуги предоставляют «Отель 17» возле станции метро «Олимпийская», «WOW-отель» на Бессарабке, возле Александровской больницы, и «Отель 95» возле станции метро «Выставочный центр». «В это трудное время нужно заботиться друг о друге, а главное, оставаться людьми, потому что это касается каждого из нас», - отмечают в компании.

Вслед за ними заявили о своей готовности размещать врачей и медперсонал в столичном отеле-хостеле GlobeRunner. В первую очередь,отель приглашает к себе медиков, которые живут вне Киева (нужны подтверждающие документы). По телефонам 044-200-77-33, 099-155-77-33 можно получить дополнительную информацию.

В социальных сетях украинцы запустили флешмоб - #подвезимедиканаработу. Кроме того, Минздрав договорился со службой такси Uber бесплатно перевозить врачей во время карантина. А мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, кроме Uber, бесплатно развозить медработников будет также служба такси Bolt.

Помоги соседу-пенсионеру и бездомному

Бизнесмены и волонтеры благотворительных фондов рассказывают о своих благих начинаниях в социальных сетях, мотивируя подключаться других.

Основатель «Розетки» Владислав Чечеткин сообщил о запуске совместного проекта с АТБ и «Новой почтой» - услуга доставки продуктов питания домой, чтобы люди придерживались карантина и реже выходили из дома: «АТБ формирует пакеты и продает все продукты по минимально возможной цене. «Розетка» предоставляет свой сайт для их размещения и обрабатывает все заказы бесплатно, потому что у АТБ есть розничная сеть, но нет онлайна. «Новая почта» по себестоимости доставляет заказы. На старте - доставка на следующий день. Дальше по плану - от момента заказа до момента получения набора должно пройти 3-5 часов». Пилотный проект реализовывается в Днепропетровской области. В случае успеха, запустят по всей стране.

Тем временем, в Киевской городской государственной администрации призывают общественные и благотворительные организации, представителей бизнеса присоединяется к Единому центру координации действий для помощи киевлянам при КГГА. К примеру, к этой сети уже присоединилась торговая сеть супермаркетов Novus. С 27 марта они начнут развозить первые продуктовые наборы для нуждающихся. В первую очередь, паллиативных больных, которые не могут самостоятельно передвигаться. В КГГА сообщают, что Novus будет обеспечивать 400-500 наборов ежедневно, пять дней в неделю.

К Единому центру координации действий также присоединился «Жизнелюб» - благотворительная организация помощи пожилым людям. Во время карантина они продолжат помогать своим подопечным, в частности, совместно с партнерами начали закупать, расфасовывать и развозить пенсионерам продуктовые наборы. Благотворительный фонд Starenki также поддерживает пенсионеров на карантине и развозит месячные продуктовые наборы.

Группа волонтеров «Помоги бездомному» также готовят пищу для бездомных и пожилых людей, привозят им лекарства, средства гигиены, одежду и обувь. Для безопасности все волонтеры носят маски, бездомным и пожилым людям дезинфицируют руки, раздают фасованные обеды.

Включиться в помощь нуждающимся может каждый – многим благотворительным организациям нужна финансовая поддержка, чтобы продолжать добрые инициативы.

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С каждым днем вынужденной изоляции, символизирующей нашу неготовность противодействовать распространению вируса, становится все больше гуманитарных инициатив, призванных помочь самым уязвимым категориям населения. Помимо благотворительных фондов, которые не оставляют подопечных в смутные времена, о спонсорстве все чаще вспоминают украинские бизнесмены. Коронавирус напомнил многим, что, в условиях новых вызовов, главный частный интерес - это защита общих интересов.

Ирина Шевченко