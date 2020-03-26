Эксперт по безопасности Дмитрий Стрижов: Заказав доставку на дом, всегда лучше выйти за дверь или даже спуститься в подъезд. Чтобы посторонние лица не знали, где вы живете

Читала о новой преступной схеме - жулики проникают в квартиры якобы с целью дезинфекции от вируса, а потом ее «вычищают». Знаете что-то об этом?

Такая информация пришла из трех мест - Киева, Львовской и Николаевской области. мы перепроверили, оказалось, это фейк. В Киеве и Львовской области такого точно не было. В Николаевской области источник ссылался на случай в каком-то дальнем-дальнем селе, мы не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию.

Стало ли в столице, в целом, больше квартирных краж на волне эпидемии?

Между эпидемией коронавируса, карантином и ростом квартирных краж прямой связи нет. Если посмотреть на статистику за последние несколько дней, то 18 марта в Киеве было зарегистрировано семьдесят пять квартирных краж. В последующие дни - пятьдесят четыре случая, пятьдесят один, сорок семь. В воскресенье, 22 марта, их было меньше всего - тридцать пять. В принципе, это среднестатистические цифры по году. То есть, нельзя сказать, что они выросли.

Кстати, за время карантина в городе стало меньше зарегистрированных случаев хулиганства. Ощущаем это по вызовам в нашу охранную компанию. Это связано с закрытием питейных заведений, баров и ресторанов. Ведь много разборок и страстей разыгрывалось именно на выходе из таких заведений.

Вместе с тем, на фоне эпидемии возросло количество киберпреступлений. Появляются сайты с предложениями фейковых дезинфекторов, аппаратов искусственной вентиляции легких, чудо-лекарств от коронавируса. Помните, как один известный человек «пирамидки продавал», которые от рака лечат? Это примерно та же история. Люди отправляют деньги, естественно, ничего не получают. Таких преступлений сейчас достаточно много. Полиция и СБУ ими активно занимаются.

Как думаете, телефонные мошенничества из серии: «Ваш сын в больнице, вышлите деньги», - сейчас активизируются?

Активизировались мошеннические сборы средств для помощи нуждающимся, давят на жалость. Например, жулики собирают деньги для помощи медикам. То есть, на фоне тех, кто реально помогает медикам, активизировались те, кто собирает ресурсы, но помогать не собирается.

При каких условиях в стране растет число квартирных краж?

Преступность растет, когда ухудшается социально-экономическое положение либо органы законной власти, по тем или иным причинам, не могут выполнять свою профилактирующую функцию. Это то, что должна делать полиция - профилактировать преступления или, в случае возникновения, расследовать их.

Например, когда на востоке началась война, социально-экономическое положение ухудшилось, в стране появились неконтролируемые полицией процессы - в Киеве пошел рост квартирных краж. Аналогичная история была в Америке после урагана «Катрина» - полиция не контролировала ситуацию, началось мародерство, грабежи, изнасилования.

Читала историю, где наводчиком квартирного вора был курьер службы доставки. Сейчас все бросились заказывать еду на дом. Как обезопасить себя? Возможно, забирать заказ, выходя из квартиры?

Статистика утверждает, что до семидесяти процентов краж совершается либо по наводке, либо по подсказке тех, кто знает, где лежит ценное… Иногда эти люди сами приходят и воруют. Иногда наводят других. Иногда просто в разговоре делятся информацией, не осознавая, что открывают ее представителям криминальных элементов.

Нельзя сказать, что «такая-то служба доставки» является наводчиком. Наводчиками являются люди. Но задача каждого - минимизировать посещение своего жилья посторонними людьми. Да, вы правы, заказав доставку, всегда лучше выйти за дверь или даже спуститься в подъезд. Чтобы посторонние лица не знали, где вы живете. Это дополнительная профилактика безопасности.

Расскажите больше об эффективных мерах профилактики безопасности жилья.

Ценные вещи должны находиться в труднодоступном месте. Это может быть сейф, какой-то металлический ящик, что угодно. Лишь бы вор, попав в квартиру, не мог это легко забрать и убежать. Самый простой и, на самом деле, дешевый способ обезопасить себя - установить охранную сигнализацию. На сегодня ее можно установить за полторы тысячи гривен с дальнейшей абонентской платой 350-400 гривен в месяц. Охранная сигнализация позволит, в случае проникновения, зафиксировать это и уведомить вас и ваших близких. Но ключевое - выедет охранная компания.

Если говорим вообще о серьезной защите, то камера видеонаблюдения в квартире, которая будет мониторить ситуацию возле квартиры, - дополнительный плюс. Также может быть две двери или дверь с так называемыми скрытыми замками. Это замки, которые закрываются не ключом, а с помощью мобильного телефона, карточки. Чтобы вскрыть такой замок, квалификация у вора должна быть очень серьезная. Чтобы невозможно было пробраться через окно, можно использовать антивандальную фурнитуру, бронепленку, роллеты, решетки. Чем больше естественных препятствий, тем меньше шансов, что в вашу квартиру или дом проберутся посторонние.

Насколько легкомысленно демонстрировать какие-то блага своего жилища в социальных сетях? На карантине украинцы стали много фотографироваться дома.

Это дополнительная «подсветка», куда преступнику идти. Однозначно, лучше делать этого меньше. Но здесь уже вопрос гигиены поведения в социальных сетях.

Жители каких домов больше других рискуют стать жертвой ограбления жилища?

Больше всего в зоне риска жители частных домов. Статистика за последние три-четыре года говорила о том, что эта категория граждан больше всего подвергалась грабежам и разбоям. То есть, преступлениям, когда злоумышленник проникает в дом, применяет физическую силу, мучает владельца, чтобы получить ценные вещи. Это объясняется тем, что частные дома, как правило, находятся за забором. Условно говоря, кричи или не кричи, тебя не услышат. У злоумышленника, по сути, необъятное количество времени для своих вопросов.

В квартиру преступнику попасть сложнее. Воры стараются подгадывать время, когда владельца нет дома. Обыкновенный вор выбирает квартиры традиционным методом «воровской разведки». Например, клеят на дверь стикеры, листочки, волоски и наблюдают… Если за два дня никто не отклеил, приходят в квартиры, подбирают ключи и вскрывают замки.

Если же злоумышленник действует по наводке, точно зная о большой сумме денег в квартире, идя на грабеж, попытается спровоцировать владельца выйти из квартиры. Например, отключит электрический счетчик. А когда владелец выйдет поправить, забегает за ним в квартиру. Также владельцев квартир могут караулить на переходном балконе или возле лифта.

Как обезопасить от мошенников и воров пожилых родителей, бабушек и дедушек, которые живут отдельно?

Пожилые люди, как и дети, в зоне риска. Ведь они доверчивые, отзывчивые, пытаются всем помочь, им важно быть социально активными. Поэтому однозначно нужно проинструктировать близких, как поступать.

Во-первых, не открывать незнакомым. Во-вторых, свести к минимуму контакты с посторонними. Если приходят якобы сотрудники каких-то служб и предлагают помощь, лекарства - ничего не принимать, не обсудив со своими детьми.

Учитывая турбулентность в стране, не выходить на улицу в темное время. Важно, чтобы в течение дня взрослые дети оставались на связи со своими пожилыми родителями. Планируя посещение магазина, последним лучше информировать о своих замыслах (во сколько пойдут и когда вернуться).

Также всем, у кого есть возможность, рекомендую установить в квартире родителей охранную сигнализацию Ajax. Она дает возможность вам самим, находясь с родителями в разных городах, дистанционно ставить под охрану двери и окна их жилья. Сможете видеть, когда родители выходят из дома и возвращаются, ставят и снимают сигнализацию. То есть, получаете возможность удаленного дополнительного контакта и контроля за происходящим у родителей, если они живут далеко от вас.

Ирина Шевченко