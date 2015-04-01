Крымских татар "практически принуждают к депортации" - Лутковская

Об этом она сказала на международной конференции по соблюдению прав человека в Крыму, которая проходит в Киеве, сообщает Крым.Реалии.

«Второй раз в своей истории крымскотатарское население вынуждено изменить свое место проживания и их практически принуждают к депортации. Это и преследование лидеров крымскотатарского народа, и запрет Рефату Чубарову (глава Меджлиса – ред.) въезжать в Крым», – сказала на конференции Лутковская.

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«Я хочу обратить ваше внимание, об этом мало говорят, но сейчас нарушаются право крымскотатарского народа на самоорганизацию, нарушаются права человека на элементарное право общаться со своими родными, близкими. У Рефата Чубарова там осталась мать, которая в свое время уже пережила одну депортацию, сейчас она переживает вторую депортацию, которая касается ее сына. Мне кажется, что это просто не по-людски», – добавила она.

Ранее УНИАН сообщал, что российский омбудсмен запросила переписку крымскотатарского телеканала ATR с Роскомнадзором.