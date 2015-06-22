Кабмин принял отставку главы Государственной миграционной службы Радутного
Кабинет министров принял отставку руководителя Государственной миграционной службы Сергея Радутного.
Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале. Согласно документу, Сергей Радутный уволен по ст. 31 закона "О государственной службе".
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Ранее претензии к работе Государственной миграционной службы высказал президент Петр Порошенко.
Глава государства подчеркнул, что ожидает стратегического видения развития государственной миграционной политики, а также усиления функциональных возможностей Государственной миграционной службы в сфере выявления и противодействия нелегальной миграции и эффективного сотрудничества с профильными ведомствами государств - членов Евросоюза.
Как сообщал УНИАН, Сергей Радутный занимал должность главы Государственной миграционной службы с 16 марта 2014 года. 4 июня этого года стало известно, что он подал в отставку.