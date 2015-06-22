Кабмин принял отставку главы Государственной миграционной службы Радутного

Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале. Согласно документу, Сергей Радутный уволен по ст. 31 закона "О государственной службе".

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Ранее претензии к работе Государственной миграционной службы высказал президент Петр Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что ожидает стратегического видения развития государственной миграционной политики, а также усиления функциональных возможностей Государственной миграционной службы в сфере выявления и противодействия нелегальной миграции и эффективного сотрудничества с профильными ведомствами государств - членов Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, Сергей Радутный занимал должность главы Государственной миграционной службы с 16 марта 2014 года. 4 июня этого года стало известно, что он подал в отставку.