Армии стран Вышеградской группы договорились о поддержке Украины - СМИ
Начальники генеральных штабов вооруженных сил стран Вышеградской группы договорились о сотрудничестве и поддержке Украины.
Таков итог встречи военных руководителей Чехии, Словакии, Венгрии и Польши, которая состоялась в курортном городе Старый Смоковец, что в словацких Татрах, сообщает Радио Свобода.
Во встрече принял участие и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. «Мы приняли участие в учениях армий Вышеградской группы, планируем пригласить экспертов на учения в Украину», - отметил Муженко.
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«Я рад, что участие нашего украинского коллеги уже стало традицией», - заявил в конце встречи начальник Генерального штаба Вооруженных сил Словакии Милан Максим.
Встреча начальников генштабов из стран Вышеградской «четверки» в Словакии состоялась одновременно с саммитом Вышеградской группы, который открылся в столице страны Братиславе.