Армии стран Вышеградской группы договорились о поддержке Украины - СМИ

Таков итог встречи военных руководителей Чехии, Словакии, Венгрии и Польши, которая состоялась в курортном городе Старый Смоковец, что в словацких Татрах, сообщает Радио Свобода.

Во встрече принял участие и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. «Мы приняли участие в учениях армий Вышеградской группы, планируем пригласить экспертов на учения в Украину», - отметил Муженко.

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«Я рад, что участие нашего украинского коллеги уже стало традицией», - заявил в конце встречи начальник Генерального штаба Вооруженных сил Словакии Милан Максим.

Встреча начальников генштабов из стран Вышеградской «четверки» в Словакии состоялась одновременно с саммитом Вышеградской группы, который открылся в столице страны Братиславе.