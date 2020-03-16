Киевлянин пытался вывезти за границу запчасти для систем ПВО - СБУ

Злоумышленника разоблачили в одном из таможенных постов при попытке отправить за границу вакуумные лампы, которые являются составными элементами системы наведения ПВО.

В СБУ заявили о задержании киевлянина при попытке вывоза за границу комплектующих, которые используют в системах противовоздушной обороны.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным следствия, житель Киева планировал под видом аудиотехники противоправно переместить за границу товары двойного назначения, подлежащие обязательному государственному экспортному контролю.

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Злоумышленника разоблачили в одном из таможенных постов при попытке отправить за границу вакуумные лампы, которые являются составными элементами системы наведения ПВО.

Злоумышленник подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направили в суд.

Напомним, ранее в СБУ заявили о задержании в Киеве участника международной террористической организации "Исламское государство", который находится в международном розыске.