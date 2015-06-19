На Житомирщине бывший осужденный пытался организовать продажу оружия с АТО

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Как отмечается, местный активист одной из радикальных общественных организаций, ранее судимый за убийство, планировал обеспечить поставки средств поражения через своих «единомышленников», которые находятся в районе проведения антитеррористической операции.

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За "передачами" с оружием и боеприпасами для продажи злоумышленник выезжал в восточные регионы Украины. Правоохранители задержали "торговца" при попытке сбыта автомата Калашникова с глушителем и 60 патронов калибра 7,42 мм, большинство из которых бронебойно-зажигательные. За них он собирался получить 2 тысячи долларов США.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли пистолет с патронами к нему. Злоумышленник также имел поддельное служебное удостоверение майора подразделения внутренней безопасности с правом ношения табельного оружия несуществующего правоохранительного органа.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления отправителей оружия и боеприпасов и других лиц, причастных к каналу поставок.