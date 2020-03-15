Спецрейсом авиакомпании SkyUp Airlines из Италии будут эвакуированы 123 украинца и два человека, имеющие разрешения на постоянное жительство в Украине.

Самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Венеции.

Читайте такжеИз Италии сегодня эвакуируют 123 украинца и двух человек с разрешениями на жительство в Украине

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Тwitter. "Спецборт с украинцами на борту только что вылетел из Венеции. Ждем соотечественников дома. Украина своих не бросает", - написал глава МИД.

Как сообщал УНИАН, Словения закрыла границу с Италией для предотвращения распространения коронавируса.

Вечером 12 марта, когда автобусы рейсов "Милан-Киев" и "Бари-Херсон", в которых находились около 120 украинцев прибыли из Италии на словенскую границу, пограничники решили не пропускать автобусы в страну, и рекомендовали им возвращаться обратно в Италию.

По инициативе президента Владимира Зеленского правительство решило эвакуировать этих граждан. Сегодня в 16.00 из международного аэропорта «Борисполь» в аэропорт «Марко Поло» в Венеции вылетел самолет спецрейса авиакомпании SkyUp Airlines, которым их эвакуируют.

Сегодня ранее Кулеба заявил, что спецрейсом авиакомпании SkyUp Airlines из Италии будут эвакуированы 123 украинца и два человека, имеющие разрешения на постоянное жительство в Украине. По прибытии в Украину они 2 недели будут находиться в самоизоляции.