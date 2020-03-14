У двух госпитализированных на Житомирщине коронавирус не обнаружен

Только что в Бердичеве и Андрушевке получили результаты экспресс-тестов на коронавирус у пациентов, которые были госпитализированы с признаками респираторных заболеваний. Все они - негативные.

У двух госпитализированных на Житомирщине пациентов по результатам промежуточного тестирования инфицирование новым коронавирусом не подтверждено.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации

"Только что в Бердичеве и Андрушевке получили результаты экспресс-тестов на коронавирус у пациентов, которые были госпитализированы с признаками респираторных заболеваний. Все они - негативные. Коронавирус у этих двух людей не обнаружен", - сказали в ОГА.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области госпитализировали двух мужчин с подозрением на коронавирус.

Специалисты проверяли информацию относительно возможного заболевания еще двух жителей области с Андрушевского и Бердичевского районов. Оба мужчины имели схожую симптоматику на коронавирусную инфекцию, были госпитализированы и изолированы, у них отобраны материалы для проведения теста на выявление COVID-19.

В частности, житель Андрушевского района с 11 на 12 марта вернулся домой из Польши, на границе прошел температурный контроль. Однако 12 марта вечером почувствовал признаки недомогания, и 13 марта обратился к врачам. У мужчины диагностировали двухстороннюю пневмонию, которая подтверждена рентгенологическим исследованием.

Мужчина с Бердичевского района недавно вернулся с отдыха из Италии. После того, как почувствовал признаки болезни, обратился к врачу. Он находится в медучреждении в изоляции.

Как сообщал УНИАН, 13 марта, в Радомышле Житомирской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая 1 марта вернулась из Польши и не сразу обратилась к врачам, сегодня ее похоронили на центральном кладбище в Радомышле без родных, которые находятся на карантине, однако отнеслись к этому с пониманием.