Гибель ребенка под скульптурой в Запорожье: директора парка уволили

Родителям погибшего ребенка власть предложила материальную помощь в размере 100 тысяч гривень.

Городской голова Запорожья Владимир Буряк уволил Олега Комаренко с должности директора парка «Дубовая роща», где 8 марта в результате падения деревянной скульптуры погибла 8-летняя девочка.

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Об этом сообщает пресс-служба Запорожского горсовета.

Отмечается, что распоряжение об увольнении Комаренко мэр города подписал сегодня, 13 марта.

В пресс-службе подчеркнули, что служебное расследование в связи с гибелью девочки находится на личном контроле Буряка.

Кроме того, городская власть предложила семье погибшей девочке материальную помощь в размере 100 тысяч гривен.

Как сообщал УНИАН, 8 марта на территории центрального парка «Дубовая роща» в Запорожье деревянная скульптура упала на девочку 2012 года рождения. Ребенка доставили в реанимационное отделение больницы, где на следующий день от полученных травм она скончалась.

Позже полицейские сообщили о подозрении одному из заместителей директора парка.

Его подозревают в невыполнении возложенных на него обязанностей по контролю за соблюдением в надлежащем состоянии территории парка, а именно не перемещении демонтированной деревянной скульптуры в безопасное место хранения.