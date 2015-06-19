Большинство бойцов из батальона "Торнадо" не причастны к преступлениям - Лысенко

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил руководитель пресс-службы АП по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Знаем, что есть информация о том, что большинство бойцов из батальона "Торнадо" не причастны к преступлениям, поэтому ребятам, которые там сейчас находятся нечего волноваться, волноваться должны только те, кто совершил преступления, и больше всего сейчас поднимает пену", - рассказал Лысенко.

Читайте такжеИ.о. командира "Торнадо": Мы готовы выполнять приказ АваковаПри этом он уточнил, что "сейчас этот конфликт, который вышел на публичную плоскость, будет завершен".

"Я не допускаю того, что будет штурм. Люди понимают, что это не может быть просто априори, поэтому в ближайшее время на территорию зайдет следственная группа, и все будет сделано по закону", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН ранее, сотрудники Департамента внутренней безопасности МВД и Главной военной прокуратуры ГПУ задержали командира и семерых бойцов роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо".