"Очень опасная тема": Данилюк оценил готовность украинцев к референдуму по Донбассу

Экс-секретарь Совбеза считает, что украинское общество должно вырасти в "культуре референдумов".

В случае проведения в Украине референдума относительно статуса Донбасса Россия может получить контроль над всеми ключевыми решениями украинской политики.

Такое мнение «Обозревателю» высказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, комментируя законопроект "О всеукраинском референдуме", обнародованный для обсуждения на сайте Верховной Рады.

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"Это очень опасная тема, опасный инструмент... Возможности для манипулирования такие, что спросят людей, но получат то, что хотят. Я к референдумам довольно осторожно отношусь, потому что мы должны вырасти в культуре референдумов. Их не так много было", – отметил экс-секретарь СНБО.

Данилюк привел пример референдумов в европейских странах: "Посмотрите, например, на Швейцарию. Там местные вопросы выносятся на местный референдум, они выросли в этом. Они за столько лет выучили, что если приняли какое-то решение, за него отвечают... Если мы смотрим на Великобританию, где состоялся референдум о Brexit – там очень много было манипуляций. Во-вторых, британцы не привыкли к референдуму, не понимали, что это такое. Кое-кто голосовал не потому, что был за Brexit, а чтобы показать – вот вам. А теперь им с этим жить".

По его словам, в Украине сейчас активно работает российская пропаганда, а патерналистски настроенные люди не привыкли к волеизъявлению через референдум.

"Поэтому надо спрашивать у людей, но я бы очень осторожно относился. Особенно когда это касается таких вопросов, как статус Донбасса. Следствием этого может быть, что мы потеряем возможность влиять на свой курс. Это хотела сделать Россия в свое время – нас ограничить, чтобы так называемые "представители Донбасса" получили свою "народную милицию", а также влияние на ключевые решения всей Украины", – заявил Данилюк.