Избиение ребенка в Полтаве: девочку забрали от родителей (видео)

Полиция начала расследование по факту избиения на улице приемным отцом 14-летней дочери.

В Полтаве полиция начала расследование по факту избиения на улице приемным отцом 14-летней дочери.

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Как сообщил представитель патрульной полиции Полтавы Руслан Возница, о факте избиения, который произошел 8 марта на улице Соборности, патрульным сообщили прохожие.

В частности, один из них заявил, что человек держит девушку за волосы и бьет ее кулаком по туловищу. Во время избиения он ударил ее головой о гранитный парапет.

«Патрульные выехали на место вызова, но заявитель от заявлений и сообщений отказался. В результате заявление об избиении никто не писал, а ребенок не обратился с просьбой об оказании медицинской помощи. Внешних признаков избиения патрульные не увидели», - говорится в сообщении.

На месте правоохранители установили, что между отцом и 14-летней приемной дочерью, которая периодически убегает из дома, произошел конфликт. Патрульные написали письменный рапорт в сектор ювенальной превенции.

Также в сети Интернет появилось видео избиения мужчиной ребенка, которое, по словам Возничего, направили правоохранителям.

В отделе коммуникаций ГУ НП в Полтавской области сообщили, что по данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Родители девушки установлены, ребенка пока от них забрали.

«С целью защиты ребенка от насилия ее поместили в детский реабилитационный центр. Сейчас продолжаются следственные действия и решается вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания девушки в этой семье», – отметили в полиции.