Списки уже готовы: Джемилев рассказал, как будут обменивать крымских татар

По словам депутата, менять нужно прежде всего тех, у кого наибольшие сроки заключения.

Списки для вероятного будущего обмена удерживаемыми лицами уже готовы, в него, в том числе, вошли крымские татары.

Как сообщает "Громадське радио", об этом рассказал нардеп, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Нам передали список из СБУ на утверждение. И вскоре они любой ценой все таки планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритеты: менять нужно прежде всего тех, у кого наибольшие сроки, например, 17-18 лет и по состоянию здоровья. Списки уже готовы, но сейчас Россия просто не ведет разговоров об этом", - отметил он.

По словам Джемилева, он общался с омбудсменом Людмилой Денисовой относительно включения крымских татар в обменные списки.

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"Она говорила: "Конечно включим". Но я должен сказать, что россияне категорически против освобождения крымских татар. Во-вторых, у нас там достаточно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов, то они могут и отказаться. Вот мы с помощью Эрдогана (президента Турции - ред.) освободили Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Эрдоган нам говорил, что попросил Путина их освободить, а потом выяснилось, что в обмен на это Турция была вынуждена выдать двух террористов, которые на территории Турции убивали чеченских диссидентов. Это профессиональные убийцы, сотрудники ГРУ. И вот Умеров и Чийгоз говорят: "Если бы мы знали, что такой ценой, то мы бы не освобождались". Поэтому здесь могут возникнуть такие неприятные для украинской власти вопросы, что если люди выйдут и скажут: "Чего вы нас освободили?", - объяснил депутат.

Как сообщал УНИАН, ранее руководитель Меджлиса Рефат Чубаров рассказывал, что власть перед осенним обменом не консультировалась относительно освобождения крымских политзаключенных.