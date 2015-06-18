В "Торнадо" заявляют, что арест их командира связан с его борьбой с контрабандой

Уголовные дела против бойцов начали нарушать, когда они начали блокировать первые поезда более трех месяцев назад, рассказал "Радио Свобода" боец с позывным "Охотник".

"До этого мы стояли на передовой, нас поливали "Градами", нас убивали – мы были хорошими. А когда мы увидели, что началась торговля с террористами, то мы сразу стали мародерами, убийцами", – возмутился он.

При этом боец утверждает, что во вторник, 16 июня, рота задержала очередной поезд из оккупированного Алчевска до Днепропетровска, в котором было около 20 вагонов чугуна, а в пустом вагоне, в котором должна была быть охрана, обнаружили девять тротиловых шашек.

«Охотник» предполагает, что там ехала диверсионная группа боевиков. При этом он утверждает, что их командиру «звонили всю ночь, требуя отпустить поезд, а уже утром в среду, 17 июня, он исчез, когда находился в госпитале в Днепропетровске.

Кроме того, и.о. командира "Торнадо" не прокомментировал обвинения военного прокурора Анатолия Матиоса, согласно которым в роте якобы возникла преступная группа, представители которой незаконно удерживали местных жителей, применяя против них побои, истязания, причинение телесных повреждений и особо жестокое сексуальное насилие по указанию и с участием командира роты Руслана Онищенко.

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Сейчас командир «Торнадо» находится под арестом, задержаны еще семь бойцов, часть из которых, как утверждает Матиос, были ранее судимы.

17 июня председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль сообщил, что ночью бойцы «Торнадо» остановили поезд, который вез уголь на переработку на кокс в Алчевский коксохимический завод и который имел разрешение на пересечение линии контакта от Антитеррористического центра и Государственной фискальной службы.

Он добавил, что обратился к Кабинету министров и главам СБУ и МВД с просьбой «наконец решить, кто должен руководить областью: либо руководитель Луганской ОВГА, которого назначил президент, или какой-то «Торнадо», который вопреки здравому смыслу набранный из ранее осужденных лиц и лиц расформированного за дискредитацию МВД батальона «Шахтерск».

Напомним, добровольческая рота патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо» была создана осенью 2014 года из части бойцов добровольческого батальона милиции «Шахтерск», который был расформирован за неоднократные случаи мародерства его бойцов.