"Всех в Санжары!": в сети смеются над нардепом Волошиным и "отправляют" ВР на карантин

Депутат от ОПЗЖ, который встречался с больным коронавирусом французским парламентарием, стал поводом для шуток в социальных сетях.

В социальных сетях активно обсуждают новость о том, что депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Олег Волошин встречался с больным коронавирусом французским парламентарием.

Читайте такжеВолошина изолировали, подозревают контакт с больным коронавирусом - депутатМногие пользователи предлагают отправить Верховную Раду на карантин.

В частности, упомянул об этом у себя на странице в Facebook бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, который пошел еще дальше: «Народный депутат Украины контактировал с больным коронавирусом, а затем принимал участие в заседаниях Верховной Рады. А на заседаниях Верховной Рады были старое и новое правительство, президент и куча других чиновников. Нужно немедленно вводить карантин на Печерских холмах».

В комментариях к этому посту многие такую идею подхватили: «Всех загнать и закрыть!», «Всех в Санжары!», «Все на самоизоляцию! Никаких контактов с внешним миром!», «Пора запускать жителей Новых Санжар под Раду».

Но были и те, кто уверен, что украинским депутатам ничего не страшно: «Хана вирусу! Он еще не понял, с кем связался», «К такому ничего не прилипнет, вирус умер».

Как сообщал УНИАН, о встрече Волошина с французом сегодня сообщили журналисты. Как стало известно, у украинского депутата 25 февраля была официальная встреча с французом, он даже написал об этом в Facebook, но затем скрыл сообщение.

Депутата уже изолировали благодаря вмешательству спикера Рады и секретаря СНБО.

Сам же он заявил, что уже сдал анализы на коронавирус, и что все в порядке.