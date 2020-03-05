Конец карантина в Новых Санжарах: "Это же не первый "конец света" в нашей жизни"

«Почему вы нас не пускаете!? Я же не тушка!»

В конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре «Новые Санжары».

В Новых Санжарах живет более восьми тысяч человек и две недели назад треть городка вышла встречать прилетевших из Китая. Тогда здесь горели шины, звучали угрозы в адрес эвакуированных, от камней разлетелось окно автобуса, в котором ехали украинцы и иностранцы...

«Мы даже представить не могли, что такое будет. Когда еще были в дороге из аэропорта, нам начали сбрасывать видео протестующих, но мы не думали, что нам угрожает реальная опасность. У всех было хорошее настроение, мы радовались возвращению и шутили, что из-за нас новый Майдан начинается. Потом увидели толпу. Полетели камни. Стекло разбилось прямо рядом со мной. Меня охватила такая паника, что я смутно помню, что было дальше. Я села на пол автобуса, и не хотела из него выходить», – рассказала УНИАН Виктория Рудько, жительница Кривого Рога, эвакуированная из Китая.

Конец карантина вызвал несравнимо меньший ажиотаж. На улице у санатория собралось не более полутора десятка человек. Желающих было больше, но к санаторию пускали только тех, кто жил в соседних домах (надо было показать паспорт, прописку). Мы стали свидетелями того, как небольшой группе пенсионеров преградили путь полицейские.

«Почему вы нас не пускаете!? Я же не тушка!», – путая слово «титушка», возмущается пожилой мужчина в темной куртке и кепке.

«Протокол!», – лаконично объясняет полицейский.

«Я родился по одному протоколу, живу по другому, и умру, не дождавшись нормального протокола!»,– не успокаивается мужчина.

Вскоре выяснилось, что местные жители пришли не к тем, кого выписывают, а в надежде пообщаться с президентом Владимиром Зеленским. Оказалось, что коронавирус – последнее, что их волнует.

«В глаза ему хотим посмотреть! Пусть скажет, почему мы за «трубу» платим! Кто эту вторую платежку за газ придумал?», - кипятилась одна из пенсионерок.

Но через несколько минут страсти стихли, и эта компания ушла восвояси. Забегая вперед, скажем, что небольшой группе бабуль из Новых Санжар удалось встретится с президентом… взглядом. Глава государства прилетел в Новые Санжары на вертолете. Борт приземлился рядом с санаторием, и путь от взлетной площадки к спальному корпусу Зеленский и его охрана прошли пешком. Президент приветливо поздоровался с бабушками, но подходить к ним не стал.

Любопытно, что пенсионерки, которые минуту назад готовы были сыпать жалобами, внезапно расплылись в умилении.

«Не на кортеже приехал, пешком пришел! – улыбалась одна из бабушек. – Он, и правильно, что нас к нему не пустили. Нечего лезть к президенту. Хорошо охрана работает. А он у нас - молодец. Близок к народу».

«Это же не первый наш «конец света»»

В полдень во дворе санатория началась официальная церемония. По команде главы МВД Арсена Авакова открылись двери спального корпуса и оттуда вышли счастливые люди. Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая наблюдала за происходящим с балкона своего номера. Аваков, заметив это, пошутил: «Зоряна! С вещами на выход».

Зеленский поблагодарил медиков, всех, кто участвовал в эвакуации. Оказалось, что у одного из вышедших из обсервации как раз сегодня день рождения. Президент изъявил желание сделать подарок, но выразил сожаление, что не носит карманных часов. При этом глава государства картинно осмотрел свои карманы в поисках презента. Пока это происходило, кто-то за его спиной сообщил: «Есть часы». Их вручили.

Эта сцена, вроде бы, стала для всех неожиданностью, но присутствующие охотно отсняли ее на мобильные. В целом, УНИАН показалось, что людям хотелось просто пообщаться с главой государства и сделать с ним селфи (последнее у некоторых получилось).

После официальной части иностранцы поспешили сделать групповое фото, а наших окружили родные. Все охотно общались с журналистами.

«Soviet style», - так описал впечатление от номера в санатории, где довелось провести две недели, студент из Черногории Милош.

По его словам, время пролетело быстро, гораздо тяжелее было в последние дни в Китае. «Жили в постоянном стрессе из-за потока страшных новостей», - рассказал парень.

Украинцы же признаются, что в Ухани пугала неизвестность. Дату вылета несколько раз переносили. Рейс ждали в изоляции. Кто-то отсиживался дома, а группа танцовщиц жила в китайском общежитии, и жаловалась на дефицит общения: «Сидели, уткнувшись в телефоны».

«Там из дома можно было выйти только по специальному талону. Продукты приходилось покупать через интернет, их подносили прямо нам на порог. Но выбор был очень скудный», - рассказала Ольга Куценко из Мариуполя.

«И вы жили впроголодь?», - интересуемся мы.

«Нет, конечно. Это же не первый «конец света» в нашей жизни. Мы заранее подготовились, у нас был полный холодильник. Мы даже гречку умудрились купить», - смеется наша собеседница.

Вдоволь наобнимавшись и пообщавшись с журналистами, воссоединившиеся семьи направились к машинам, чтобы разъехаться по домам. Но тут неожиданно продолжение получила кулинарная тема:

«Сережа! А где пирожки!?» – всплеснула руками одна из женщин. На эмоциях мама забыла, что напекла для дочери пирожков с картошкой, но так их и не достала. Пакет с домашней снедью все встречают с воодушевлением и молниеносно съедают все под чистую.

«Нас всей стране идиотами показали»

Тем временем, медперсонал начинает обрабатывать комнаты дезинфицирующей жидкостью. Нам объясняют, что коронавируса нет, но лучше перестраховаться. Мало ли, что могли «привезти» из Азии.

Жители Новых Санжар признаются, что полны пессимизма, но не из-за подтвержденного случая с болезнью в Черновцах.

«Нас всей стране идиотами показали. Но в любом городе нашлось бы пять человек, которые решили бы так «покрасоваться на камеру». Все из-за паники, которая тогда у нас была. Пригнали к нам Нацгвардию, технику, но ничего не объясняют – только слухи, слухи, слухи, - вспоминает местный житель Сергей. – Мы же не против эвакуации! Мы боялись, что вирус начнет распространятся. У нас же жилые дома прямо напротив санатория. У нас инфекционная в ужасном состоянии! И кто теперь к нам в город отдыхать поедет? У всех теперь Новые Санжары ассоциируются с коронавирусом, скажут: «Поедем лучше в Трускавец»».

Главврач санатория Александр Блинов, напротив, излучает оптимизм: «Я не верил, что у кого-то из наших найдут коронавирус, и не думаю, что у нас будет страшная эпидемия. Поверьте, он не страшнее, чем грипп. Мойте руки, соблюдайте простые правила, и все будет хорошо».

Санаторий в Новых Санжарах через десть дней ждет новых гостей. Медперсонал уверен, что на этот раз к ним приедут отдыхать бойцы Нацгвардии, а не гражданские с подозрением на коронавирус.

Влад Абрамов