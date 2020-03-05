День без гаджетов: сегодня весь мир отказывается от мобильных устройств (видео)
5 марта отмечается День выключенных гаджетов. В этот день стоит оставлять дома мобильные устройства и сутки обходиться без них.
Врачи доказали, что использование гаджетов вредит здоровью. Пользование девайсами может вызвать близорукость и синдром «сухого глаза». Человек меньше моргает, глаз пересыхает и краснеет, что со временем повреждает роговицу.
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Сутулая поза при пользовании гаджетом провоцирует серьезные проблемы со спиной. Также мобильные устройства вызывают психологическую зависимость от соцсетей. Юзеры испытывают острую необходимость зайти на свою страницу и «убивают» на это часы.
Сегодня в соцсетях зарегистрированы 2 млрд пользователей по всему миру. 500 миллионов твитов отправляются каждый день. 70 миллионов изображений загружаются в Instagram ежедневно. 300 часов видео загружается на YouTube за минуту.
Пожалуй, стоит хотя бы один день в году отдохнуть от этого потока информации.