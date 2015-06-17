Стець договорился с руководством Facebook о реагировании на "баны" и пророссийские посты

Об этом на своей странице Facebook написал заместитель Стеця Артем Биденко.

Он сообщил, что министр информационной политики провел встречу с руководством европейского офиса Facebook этой ночью.

"Неофициально: министр был достаточно жесткий, в процессе встречи мы показали аккаунты "ДНР-ЛНР" со свастиками, трупами, и прямо в присутствии директоров fb прислали жалобы на карикатуры, которые и раньше никто не блокировал", - утверждает Биденко.

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При этом показали аккаунты граждан Украины, страницы которых банили без причин.

"Разговор на тему "вот наши правила, мы строго их придерживаемся" нам удалось перевести в сторону "давайте думать, как выйти из некрасивой ситуации", - подчеркнул Биденко.

Сейчас стороны договорились о том, чтобы оперативно реагировать на нечестные баны и отправлять пророссийских нарушителей.

"Ждем от них менеджера, которому от нас будет поступать информация", - заявил заместитель Стеця.