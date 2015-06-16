Из-за непогоды обесточено 96 населенных пунктов в шести областях

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Винницкой области обесточено 29 населенных пунктов, во Львовской – 21, в Житомирской – 20, в Киевской – 15, в Одесской – 6, в Черкасской – 5.

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К работам по возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, в Ривненской области из-за шквалистых порывов ветра в селе Иваничи Ривненского района частично повреждены кровли 10 частных жилых домов.