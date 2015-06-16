Из-за непогоды обесточено 96 населенных пунктов в шести областях
08:48, 16 июня 2015Общество
671 0
Ночью в результате сильных дождей и шквалистых порывов ветра из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач обесточены 96 населенных пунктов в 6 областях.
REUTERS
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Винницкой области обесточено 29 населенных пунктов, во Львовской – 21, в Житомирской – 20, в Киевской – 15, в Одесской – 6, в Черкасской – 5.
Читайте такжеЛуцк накрыл сильный ливень (фоторепортаж)
К работам по возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Кроме того, в Ривненской области из-за шквалистых порывов ветра в селе Иваничи Ривненского района частично повреждены кровли 10 частных жилых домов.
Из-за сильного дождя и порывистого ветера в Украине без света осталась почти сотня населенных пунктов
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter