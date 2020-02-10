Призыв в армию до 20 лет в этом году будет добровольным – Загороднюк

Соответствующие изменения будут внесены в правительственное постановление относительно призыва на срочную службу.

Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что в этом году призыв юношей 18 и 19 лет будет на добровольной основе.

Об этом он сказал в эфире канала Украина 24.

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Соответствующие изменения будут внесены в правительственное постановление относительно призыва на срочную службу.

«В этом году юношей 18 и 19 лет будут призывать на добровольной основе. Мы уже разослали соответствующие разъяснения областным государственным администрациям и сейчас готовим ряд изменений, в частности к правительственному постановлению и правовой базе оборонного ведомства, чтобы урегулировать этот вопрос», - заявил он.

С 20 лет призыв на срочную службу будет обязательным. При этом министр подчеркнул, что военнослужащие срочной службы не будут привлекаться к участию в операции Объединенных сил.

При этом граждане Украины могут подписать контракт на прохождение службы в рядах ВС Украины уже с 18 лет.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский подписал указ о призывах в 2020 году на срочную военную службу граждан, достигших 18 лет.