В Харькове появится новый реабилитационный центр для ветеранов ООС

Центр будет доступен ветеранам боевых конфликтов и инвалидам.

В Харькове откроют новый центр реабилитации для ветеранов ООС.

Читайте такжеПраво Кабмина ограничивать льготы ветеранам признали неконституционным

Реабилитационный центр создадут на базе областного госпиталя ветеранов войны. На реконструкцию корпуса здания, где разместят центр, из областного бюджета выделили более 31 млн грн, сообщили в пресс-службе Харбковской областной госадминистрации (ОГА).

За счет этих средств в помещениях госпиталя построят бассейн (3 на 8 метров), ванну подводного притяжения, лечебные души, комплекс экстремальной криотерапии, соляную комнату.

«Подобный центр реабилитации сейчас отсутствует в Харьковской области, и его создание очень важно для нашего региона», - отметили в Харьковской ОГА.