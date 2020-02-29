В Украину не пустили российского журналиста (фото)

Согласно выданному россиянину решению сотрудников Госпогранслужбы, он смог подтвердить цель своей поездки в Украину.

Пограничники в аэропорту "Жуляны" не пропустили в Украину главного редактора российского телеканала RTVI, журналиста Алексея Пивоварова.

Об этом Пивоваров сообщил на своей странице в Facebook.

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"Несколько лет не был в Украине и, видимо, не судьба. Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили", - написал он.

Пивоваров также опубликовал выданное ему решение сотрудников Госпогранслужбы об отказе в пересечении границы. Согласно документу, он "не смог подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины".

Как сообщал УНИАН, во время оформления рейса «Минск-Киев» пограничники обнаружили среди пассажиров двух россиян, которые работают в сфере массовой информации. Обоим иностранцам отказали в пересечении границы Украины.