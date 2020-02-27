В Раде предлагают криминализировать надругательство над военнослужащими и военной формой

За такие действия предлагается наказывать штрафом до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 240 часов.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о внесении изменений в статью 338 Уголовного кодекса Украины (№3102), которым предлагается криминализировать публичное надругательство над военнослужащими Вооруженных сил Украины, военной формой одежды или знаками различия военнослужащих.

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Его авторами являются ряд депутатов от «Европейской солидарности», «Батькивщины», «Слуги народа», в частности, первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, от «Голоса» - в частности, председатель фракции Сергей Рахманин, а также сопредседатель группы «За будущее» Тарас Батенко.

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Законопроектом в Уголовном кодексе Украины статью 338 «Надругательство над государственными символами» предлагается переименовать в «Надругательство над государственными символами и военнослужащими и военной формой их одежды».

В статье предлагается установить, что публичное надругательство над военнослужащими Вооруженных сил Украины, военной формой одежды или знаками различия военнослужащих - наказывается штрафом до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 60 до 240 часов.

Если такие действия были совершены в особый период, то это будет наказываться штрафом до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев или лишением свободы на срок до 2 лет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «сегодня снова звучат оскорбления в сторону военнослужащих». «Это неприемлемо. Никто не имеет права оскорблять людей, которые защищают нас, нашу землю, наше государство - военнослужащих Вооруженных сил Украины», - говорится в тексте.

Предполагается, что законопроект, в случае его принятия, будет служить превентивной мерой в предотвращении таких действий и установит адекватную ответственность за их совершение.

Предполагается, что законопроект, в случае его принятия, будет служить превентивным средством в недопущении таких действий и установит адекватную ответственность за их совершение.