В Одессе уволены четыре следователя, подозреваемые в краже во время обыска на предприятии

Кроме того, за ненадлежащий контроль над подчиненными уволен один из руководителей этих следователей.

В Одессе со службы в правоохранительных органах уволены четыре следователя, подозреваемые в краже во время обыска помещения коммерческого предприятия, работающего с обществом слепых.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, завершено служебное расследование, которое проводилось в связи с «недостойным поведением» сотрудников полиции во время обыска на предприятии.

По итогам расследования, все четверо уволены со службы в правоохранительных органах за нарушение служебной дисциплины.

Кроме того, за ненадлежащий контроль над подчиненными уволен один из руководителей этих следователей, еще на троих руководителей наложены дисциплинарные взыскания.

Как сообщал УНИАН, Главное управление Нацполиции в Одесской области начало служебную проверку в отношении правоохранителей, присвоивших во время обыска вещи, находившиеся в помещении коммерческой структуры «Дес груп», которая сотрудничает с обществом слепых.

Это предприятие специализируется на изготовлении, в частности, пластиковых охранных пломб, и сотрудничает с Одесской областной организацией украинского общества слепых – арендует у них помещение, часть работ осуществляют незрячие.

ГБР по факту кражи открыло уголовное производство.