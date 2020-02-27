Брата Ющенко лишили степени доктора наук
Депутата Рады трех созывов и брата третьего президента Украины Петра Ющенко лишили степени доктора наук.
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
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Аттестационная коллегия МОН отменила решение специализированного ученого совета о присуждении степени доктора наук Петру Ющенко за академический плагиат, низкий уровень диссертационных исследований и несоответствие паспорта научной специальности.
Специалисты обнаружили в диссертации родственника политика отсутствие авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области История Украины.
Петр Ющенко исследовал наследие Киевской Руси.
Как сообщал УНИАН, ранее Аттестационная коллегия Министерства образования и науки за плагиат и низкое качество исследований отменила три научные степени доктора и кандидата наук.