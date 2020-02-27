Брата Ющенко лишили степени доктора наук

Специалисты обнаружили в диссертации родственника политика отсутствие авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области История Украины.

Депутата Рады трех созывов и брата третьего президента Украины Петра Ющенко лишили степени доктора наук. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования. Читайте такжеУченый совет НПУ имени Драгоманова распустят из-за плагиата в диссертациях Аттестационная коллегия МОН отменила решение специализированного ученого совета о присуждении степени доктора наук Петру Ющенко за академический плагиат, низкий уровень диссертационных исследований и несоответствие паспорта научной специальности. Специалисты обнаружили в диссертации родственника политика отсутствие авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области История Украины. Петр Ющенко исследовал наследие Киевской Руси. Как сообщал УНИАН, ранее Аттестационная коллегия Министерства образования и науки за плагиат и низкое качество исследований отменила три научные степени доктора и кандидата наук.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter