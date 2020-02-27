цей матеріал доступний українською

Брата Ющенко лишили степени доктора наук

09:19, 27 февраля 2020
Общество
599 0
Брат Виктора Ющенко исследовал наследие Киевской Руси / Фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Читайте такжеУченый совет НПУ имени Драгоманова распустят из-за плагиата в диссертациях

Аттестационная коллегия МОН отменила решение специализированного ученого совета о присуждении степени доктора наук Петру Ющенко за академический плагиат, низкий уровень диссертационных исследований и несоответствие паспорта научной специальности.

Специалисты обнаружили в диссертации родственника политика отсутствие авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области История Украины.

Петр Ющенко исследовал наследие Киевской Руси.

Как сообщал УНИАН, ранее Аттестационная коллегия Министерства образования и науки за плагиат и низкое качество исследований отменила три научные степени доктора и кандидата наук.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter