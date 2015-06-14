Среди погибших и пострадавших во время наводнения в Тбилиси украинцев нет - МИД

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Twitter.

«Среди погибших и пострадавших в результате наводнения в Грузии граждан Украины нет», - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, сильные ливни с градом прошли в Тбилиси в ночь на 14 июня. Стихия затопила жилые дома, повредила дороги, инфраструктуру, затоплен зоопарк. В результате наводнения, по данным СМИ, погибли 10 человек.