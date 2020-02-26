Минобразования декоммунизирует школьный предмет "Защита Отечества"

Не менее важной задачей сейчас является улучшение содержания этого предмета и материально-технического обеспечения школ, отметила Новосад.

Министерство образования и науки Украины декоммунизирует школьный предмет "Защита Отечества" для 10-11 классов, изменив его название на "Защиту Украины".

Правительство приняло соответствующее постановление 26 февраля, передает Правительственный портал.

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«Наше образование долго наследовала советскую парадигму, и предмет «Защита Отечества» – одно из проявлений этого. Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не удосужились заменить абсолютно советское название предмета «Защита Отечества» на «Защиту Украины», – отметила глава МОН Анна Новосад.

При этом Новосад отметила, что не менее важной задачей сейчас является улучшение содержания этого предмета и материально-технического обеспечения школ.

Обновленный предмет предусматривает также изменения в учебниках, которые, по прогнозам Министерства, будут длиться в течение нескольких лет.

Как сообщал УНИАН, Министерство культуры, молодежи и спорта совместно с Министерством образования и науки хотят ввести в детсадах регулярные чтения украиноязычных книг.