В Одесской области открыли первый километр самой длинной набережной в Европе

Как передает корреспондент УНИАН, вечером в субботу в курортном поселке городского типа Затока в торжественной церемонии открытия приняли участие председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили, министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко и чрезвычайный и полномочный посол Эстонии в Украине Сулев Каннике.

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Во время выступления Саакашвили акцентировал внимание на том, что набережная строится при участии эстонских предпринимателей. В частности, бизнесмена Марселя Вихмана, который финансировал строительство.

«Это очень позитивный сигнал. Эстонцы - люди отчаянные, но осторожны. И если они инвестируют в Украину, то, скорее всего, знают то, чего не знаем мы», - с юмором отметил Саакашвили.

Руководитель региона еще раз остановился на необходимости ремонта и модернизации дорог, констатировав, что «главной причиной их нынешнего катастрофического состояния есть казнокрадство».

Под звуки оркестра Саакашвили и Вихман перерезали символическую красную ленту.

Начало набережной представляет собой дорожку пятиметровой ширины, выложенную тротуарной плиткой. По всей длине набережной будут малые архитектурные формы: скамейки, урны, столбы наружного освещения, информационные павильоны, спасательные вышки, биотуалеты. Также предусмотрены детские площадки, зоны отдыха.

В ближайшие три года будет построено еще 11 км, а набережная станет самой длинной в Европе.

Как сообщал УНИАН, набережную строят в курорте Затока, где на побережье Черного моря дислоцируются около 180 баз отдыха и здравниц. За один сезон (2,5 месяца) эти учреждения принимают около 1 млн человек.

Строительство набережной утверждено на сессии Затокского поселкового совета.

Как отметил архитектор проекта Алексей Панин, проект рассчитан на 3 года, его планируют реализовать в 3 этапа. Первый этап – строительство 1 км набережной – стартовал 1 июня, его стоимость – 15-20 млн грн.

По предварительной оценке, стоимость всего проекта - 80-100 млн грн. Инвестор - эстонская компания, владельцем которой является Вихман. Он входит в топ-3 бизнесменов Эстонии.