Беспорядки в Новых Санжарах: журналисты выясняли, кто стоит за провокациями (видео)

Часть "протестующих", как оказалось, были не местными жителями, а приезжими гастролерами.

Неприметный городок Новые Санжары на Полтавщине за один день стал известным на всю страну в связи с беспорядками, которые возникли там из-за приезда эвакуированных из китайского Уханя украинцев и иностранцев.

Об этом говорится в расследовании программы "Гроші".

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Так, вечером 19 февраля на телефоны жителей Новых Санжар поступила массовая рассылка, в которой их призывали протестовать, пугая вероятностью многочисленных смертей. После этого началось перекрытие подъездов к санаторию.

Среди "протестующих" журналистам удалось идентифицировать по меньшей мере нескольких человек, которые оказались отнюдь не жителями Новых Санжар.

По словам ветерана боевых действий, а ныне блогера Тима Златкина, накануне машина на днепровских номерах привезла в поселок неизвестных парней спортивного телосложения. По данным его источников, таких машин было 8.

Конечно, такие гастроли титушек требуют финансовых вливаний. Относительно того, кто же проплатил данный вояж, основательных версий две, одна из которых – рука Кремля.

В то же время полковник СБУ в запасе Олег Стариков советует обратить внимание на другую версию событий, а именно – внутриполитические распри.

Такого же мнения придерживается и президент Украины Владимир Зеленский, который в своем обращении недвусмысленно намекнул на оппозиционную партию пятого президента Петра Порошенко. На фоне решения суда о принудительном приводе экс-президента, резюмируют журналисты, подобные провокации могут сыграть ему на руку и стать предметом политического торга.

Подтвердить или же опровергнуть одну из этих версий предстоит Национальной полиции, которая ведет следствие по 5-ти статьям. Подозрения уже ждут более 20 молодых людей. Поэтому, уже вскоре станет понятно, сдадут ли задержанные спонсоров беспорядков в Новых Санжарах.