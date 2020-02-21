Беспорядки в Новых Санжарах: Зеленский намекнул, кто организовал стычки (видео)

По мнению президента, все эта история с коронавирусом и возвращением украинцев из Китая – "очередной экзамен для украинского общества".

Все, кто 20 февраля сознательно и специально сеял среди людей в Новых Санжарах на Полтавщине панику и организовал тем самым массовые беспорядки в поселке, понесут ответственность.

Читайте такжеЗеленский увидел политическую подоплеку в акциях против эвакуации украинцев из УханяТакое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский вечером, 21 февраля. Его видеообращение опубликовано у него на Facebook-странице.

Зеленский намекнул, что среди организаторов этих столкновений – те же люди, которые до этого выступали против рынка земли.

«Заказчики и организаторы понесут ответственность. Все фото- и телекамеры зафиксировали лица многих людей, которые организовали массовые беспорядки. Это известные миру «вирусологи в спортивных костюмах». Раньше они уже были замечены как «уважаемые аграрии», что выступают против рынка земли», – сказал он.

«Всем режиссерам, постановщиках этого погорелого театра, который, наверное, готовится к новым представлениям, я хочу сказать следующее: есть моменты, когда нет интересов власти или оппозиции, есть интересы Украины. В такие моменты ей нужна не фейковая, а настоящая солидарность», – сказал он, вероятно, намекая на название партии своего предшественника – «Европейская солидарность».

По мнению Зеленского, все эта история с коронавирусом и возвращением украинцев из Китая – это «очередной экзамен для украинского общества».

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. Протестующие бросали камни в автобусы с эвакуированными гражданами.

Во время противостояния 9 правоохранителей получили ранения. Полиция по факту событий в Новых Санжарах открыла два уголовных производства – по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей.

21 февраля полиция отпустила 23 из 24 наиболее агрессивных лиц, задержанных во время протестов, одного человека оставили под стражей.

В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре «Новые Санжары» на обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.