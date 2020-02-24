В Одессе рухнувшее из-за ветра дерево убило пенсионерку
В центре Одессы упавшее из-за ветра дерево смертельно травмировало 69-летнюю женщину.
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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел на улице Неженской.
Отмечается, что возле жилого дома большое дерево рухнуло на 69-летнюю женщину, в результате полученных травм она погибла на месте.
На месте работает следственно-оперативная группа. Предварительная квалификация уголовного производства – ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») УК Украины.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе ураганный ветер повалил почти 50 деревьев, повреждены автомобили. Из-за обрыва контактной сети частично парализовано движение общественного электротранспорта.