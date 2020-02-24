В Одессе рухнувшее из-за ветра дерево убило пенсионерку

Полиция расследует инцидент как несчастный случай.

В центре Одессы упавшее из-за ветра дерево смертельно травмировало 69-летнюю женщину.

Читайте такжеУраган в Одессе: из-за поваленных деревьев парализовало движение транспорта

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел на улице Неженской.

Отмечается, что возле жилого дома большое дерево рухнуло на 69-летнюю женщину, в результате полученных травм она погибла на месте.

На месте работает следственно-оперативная группа. Предварительная квалификация уголовного производства – ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») УК Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе ураганный ветер повалил почти 50 деревьев, повреждены автомобили. Из-за обрыва контактной сети частично парализовано движение общественного электротранспорта.