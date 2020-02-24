В ОРДЛО более 900 тысяч человек имеют биопаспорта Украины

Также выдано 150 466 паспортов для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в Крыму.

По состоянию на февраль 2020 года оформлено и выдано более 950 тысяч паспортов Украины для выезда за границу гражданам, зарегистрированным на временно неподконтрольной территории Донбасса.

Такие данные привела Государственная миграционная служба Украины (ДМС), пишет DW.

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По данным ГТС, по состоянию на 12 февраля оформлено и выдано также 150 466 паспортов для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в Крыму или Севастополе.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН заявил, что уже более 125 тысяч жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) получили российские паспорта по упрощенной процедуре.

Как сообщал ранее УНИАН, Офис генерального прокурора открыл дело по принудительной раздаче так называемых "паспортов ЛНР" в оккупированной части Луганской области. "Паспорта ЛНР" получили более 200 тысяч человек.

Также сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса сиротам раздают российские паспорта.