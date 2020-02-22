Задержанному в Новых Санжарах суд избрал меру пресечения
16:25, 22 февраля 2020Общество
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Мужчину отправили под домашний арест.
Иллюстрация / REUTERS
Задержанному в Новых Санжарах Владимиру Сиренко Октябрьский суд Полтавы избрал меру пресечения – два месяца ночного домашнего ареста.
Как сообщил УНИАН начальник полиции Полтавской области Иван Выгивский, Сиренко подозревают в наезде на работников Нацгвардии.
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«Он сел за руль своего автомобиля и направил его в сторону нацгвардейцев… В суде он вину признал… Обвинение просило арест, но суд принял решение - отправить мужчину под ночной домашний арест на 2 месяца»,- сказал Выгивский.
Сторона обвинения сейчас решает подавать или нет апелляцию на подобное решение суда.
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