Задержанному в Новых Санжарах суд избрал меру пресечения

Мужчину отправили под домашний арест.

Задержанному в Новых Санжарах Владимиру Сиренко Октябрьский суд Полтавы избрал меру пресечения – два месяца ночного домашнего ареста.

Как сообщил УНИАН начальник полиции Полтавской области Иван Выгивский, Сиренко подозревают в наезде на работников Нацгвардии.

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«Он сел за руль своего автомобиля и направил его в сторону нацгвардейцев… В суде он вину признал… Обвинение просило арест, но суд принял решение - отправить мужчину под ночной домашний арест на 2 месяца»,- сказал Выгивский.

Сторона обвинения сейчас решает подавать или нет апелляцию на подобное решение суда.