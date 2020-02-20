На Аллее Героев Небесной сотни в Киеве зажгли лучи достоинства

Прожекторы направлены в небо и сфокусированы в одной точке над местом массовых расстрелов 20 февраля 2014 года. Они символизируют души погибших участников Революции достоинства.

На Аллее Героев Небесной сотни в Киеве по случаю шестой годовщины массовых расстрелов участников акции протеста на Майдане Независимости зажгли лучи достоинства.

Как передает корреспондент УНИАН, с 18 часов возле часовни священнослужители правят поминальную службу по погибшим.

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Около 19:00 возле Октябрьского дворца на мосту Львовская брама и возле часовни зажглись лучи достоинства: прожектора направлены в небо и сфокусированы в одной точке над местом массовых расстрелов 20 февраля 2014 года. Они символизируют души погибших участников Революции Достоинства.

На Аллею Героев Небесной сотни приходят люди, чтобы почтить память погибших, приносят цветы к памятному месту – там размещены фотографии всех погибших на Майдане и памятный знак.

Тем временем на Майдане Независимости сейчас собрались несколько сотен людей на митинг по случаю шестой годовщины массовых расстрелов Героев Небесной сотни.

Как сообщал УНИАН, сегодня, в шестую годовщину кровавых событий на Майдане Независимости память погибших Героев Небесной сотни почтили шествием по центру столицы.