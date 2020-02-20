На самолете, который доставил украинцев из Уханя, провели дезинфекцию (фото)

После замены фильтров системы кондиционирования самолет продолжит работу в обычном режиме.

На самолете SkyUp Airlines, на котором эвакуировали украинцев из Китая, проведена дезинфекция.

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Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Людей из китайского города Ухань эвакуировали украинским пассажирским самолетом спецрейса "PQ 7302.

"Дезинфекция проведена с соблюдением международных медико-санитарных требований и приняты все необходимые меры безопасности", - говорится в сообщении.

Также дополнительно будут заменены фильтры системы кондиционирования. Как отмечается, самолет будет абсолютно безопасным для дальнейшей эксплуатации и продолжит работу в обычном режиме.

Как сообщал УНИАН, самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами после дозаправки в Борисполе приземлился в Харькове 20 февраля. На борту находились 45 украинцев и 27 иностранцев, а также 22 члена экипажа и врачи. Отмечается, что все здоровы.