В Николаеве в учебном центре ВМС началось обучение более 60 контрактников

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС. Учебно-воспитательный процесс направлен на подготовку личного состава курсантов по направлениям общевойсковая подготовка и профессиональная подготовка (переподготовка) военнослужащих по контракту рядового состава.

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К подготовке в учебном заведении приступили представители из разных воинских частей, в том числе корабельный состав флота.

Военнослужащие на протяжении обучения овладеют основными положениями уставов ВСУ, пройдут тактическую, топографическую, разведывательную, инженерную, военно-идеологическую, правовую и огневую подготовку, отработают строевые приемы. В свою очередь, военнослужащие, обучающиеся по программе профессиональной подготовки (переподготовки) военнослужащих по контракту рядового состава по специальностям механик, электрик, механик-дизелист получат знания по безопасности военной деятельности, строению корабля, борьбе за живучесть корабля, корабельным системам и устройствам, двигателям внутреннего сгорания.

Для проведения практических занятий с курсантами по отдельным специальностям будет использоваться учебная база Николаевского национального университета кораблестроения им. адмирала Макарова. Также будут проведены практические стрельбы из стрелкового оружия со всеми категориями личного состава.

По окончанию обучения по программе общевойсковой подготовки в учебном центре состоится принесение Воинской присяги на верность украинскому народу.