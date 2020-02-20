Опубликован закон о бесплатном питании для детей переселенцев

Закон вступит в силу через три месяца со дня опубликования.

Закон о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев сегодня был опубликован в издании "Голос Украины".

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Он вступит в силу через три месяца со дня опубликования.

В частности, предусмотрено, что детям грудного возраста и детям второго года жизни, которые входят в состав малообеспеченных семей и/или пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и имеющих статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий и вооруженных конфликтов, или из числа внутренне перемещенных лиц, за счет государства гарантируется обеспечение детским питанием.

Также, согласно закону, питание за счет госбюджета предоставляется детям из вышеперечисленных категорий и во время обучения в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях независимо от подчинения, типов и формы собственности.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент Владимир Зеленский подписал данный закон. 16 января Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №0930 о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев, за него проголосовали 355 депутатов.