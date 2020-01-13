На Херсонщине хотят построить жилой городок для переселенцев из Крыма (видео)

Запланировано строительство шести четырехэтажных домов.

На юге Херсонской области планируют построить жилой городок для переселенцев из оккупированного Крыма.

Как сообщил в Facebook заместитель председателя Херсонской ОГА Сергей Козырь, уже сформированы конкретные предложения.

"В декабре прошлого года состоялось заседание Совета развития общин и территорий, на котором Президент Украины Владимир Зеленский призвал скоординировать усилия государственной власти и органов местного самоуправления для запуска государственных программ, направленных на обеспечение жильем участников АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц. На сегодня мы предусматриваем возможность в короткий срок построить соответствующее жилье в г. Геническе, учитывая географическое расположение города относительно временно оккупированной территории АР Крым", - написал он.

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По словам чиновника, на земельном участке площадью в 4,5 га планируют построить шесть четырехэтажных домов двухподъездных домов - всего на 336 квартир. Предполагается, что стоимость данного проекта составит 160 миллионов гривень.

"Сейчас мы готовим обращение в Министерство развития общин и территорий Украины, чтобы получить финансовую поддержку и начать необходимое для нашей области строительство", - отметил Козырь.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в 2020 году для переселенцев и ветеранов АТО/ООС будет действовать программа льготного кредитования на получение жилья.