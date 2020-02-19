Дороги заблокированы: в правительственном квартале проходит несколько митингов (фото)

В правительственном квартале на митинги собралось несколько тысяч человек, что привело к блокированию движения в центре города.

В правительственном квартале вблизи здания Кабинета министров проходит митинг. Еще два митинга проходят на Банковой.

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Как сообщает сообщество "Киев оперативный" в соцсети, проезд по центральным улицам заблокирован, поэтому данный участок лучше объехать.

В частности, под Кабмином собрались участники акции против действий директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. По данным СМИ, количество протестующих достигло около 2000. Люди вышли на проезжую часть улицы Грушевского и перекрыли движение транспорта.

Кроме этого, у Офиса президента, на улице Банковой, начались два митинга. На один из них - под названием "Save ФОТ" - вышли представители малого и среднего бизнеса с требованиями об изменениях в законодательстве. Другой митинг - против законопроектов о медиа и дезинформации.

По некоторым данным, автобусы с предпринимателями, которые хотели принять участие в акции, не пропускали в столицу.

В результате акций некоторые отрезки центральных улиц встали в пробках и тянучках. В частности затруднено движение на Крещатике в сторону улицы Грушевского. Есть тянучка на Прорезной, Богдана Хмельницкого, Владимирской, Николая Лысенко.

Как сообщал УНИАН, правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева. В полиции рассказали, что сегодня в центре города анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности под административными зданиями госорганов.