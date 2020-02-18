Возле полузатонувшего танкера в Одессе организуют круглосуточное дежурство (видео)

Зону крушения судна обозначат специальными буйками, а на берегу обустроят дополнительный спасательный пост.

Возле полузатонувшего танкера «Делфи» (Delfi) в Одессе во время курортного сезона организуют круглосуточное дежурство и патрулирование на лодке.

Читайте такжеСудовладелец до сих пор не убрал танкер "Делфи", потерпевший крушение у побережья ОдессыОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что в Одесском горсовете разработали план, как уберечь отдыхающих от травм на судне или возле него. Зону крушения судна обозначат специальными буйками, а на берегу обустроят дополнительный спасательный пост.

На это мэрия планирует потратить около 60 тысяч гривень. Такую же сумму будут тратить ежемесячно на зарплату работникам поста.

Городские чиновники сомневаются, что владельцы судна или портовики успеют убрать танкер до начала пляжного сезона.

Ранее УНИАН сообщал, что судовладелец обещал убрать полузатонувший у побережья Одессы танкер «Делфи» с пляжа до апреля.